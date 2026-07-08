Argentina é seleção com mais pênaltis a favor nas duas últimas Copas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina é a seleção com mais pênaltis marcados a seu favor nas Copas do Mundo de 2022 e 2026 até aqui.

A Argentina teve oito pênaltis marcados a seu favor, sendo cinco na edição passada e três na atual. Destes, só dois foram desperdiçados, ambos por Messi em 2026 sendo um contra a Áustria, na primeira fase, e um contra o Egito nas oitavas de final.

O número da Argentina é o dobro da Inglaterra, que vem na segunda posição neste ranking. Ao todo, os ingleses tiveram quatro penalidades a seu favor ao longo das edições de 2022 e 2026 da Copa do Mundo.

Brasil, Portugal e França fecham o top 3 geral. O trio aparece igualado com três penalidades a favor ao longo das últimas duas Copas.

Das oito classificadas para as quartas de final deste ano, apenas a Noruega não esteve presente na Copa passada. A seleção de Haaland teve um pênalti a seu favor em 2026.

Espanha e Marrocos são os últimos colocados no ranking entre as seleções que estão nas quartas deste ano. Ambas as seleções não tiveram pênaltis a seu favor somando as edições de 2022 e 2026 da Copa do Mundo.

O número de jogos disputado por cada seleção também é um fator. Argentina, França e Marrocos fizeram 12 partidas somando os últimos dois Mundiais. Foram sete na edição passada e cinco na atual.

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PÊNALTIS A FAVOR ENTRE TODAS SELEÇÕES EM COPAS DESDE 2022

Argentina: 8

Inglaterra: 4

França: 3

Brasil: 3

Portugal: 3

Suíça: 2

Alemanha: 2

Irã: 2

Polônia: 2

Bélgica: 1

Outras 13 seleções: 1

PÊNALTIS A FAVOR DE QUEM ESTÁ NAS QUARTAS DESDE 2022

Argentina: 8

Inglaterra: 4

França: 3

Suíça: 2

Bélgica: 1

Noruega: 1

Espanha: 0

Marrocos: 0