Argentina é seleção com mais pênaltis a favor nas duas últimas Copas
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina é a seleção com mais pênaltis marcados a seu favor nas Copas do Mundo de 2022 e 2026 até aqui.
A Argentina teve oito pênaltis marcados a seu favor, sendo cinco na edição passada e três na atual. Destes, só dois foram desperdiçados, ambos por Messi em 2026 sendo um contra a Áustria, na primeira fase, e um contra o Egito nas oitavas de final.
O número da Argentina é o dobro da Inglaterra, que vem na segunda posição neste ranking. Ao todo, os ingleses tiveram quatro penalidades a seu favor ao longo das edições de 2022 e 2026 da Copa do Mundo.
Brasil, Portugal e França fecham o top 3 geral. O trio aparece igualado com três penalidades a favor ao longo das últimas duas Copas.
Das oito classificadas para as quartas de final deste ano, apenas a Noruega não esteve presente na Copa passada. A seleção de Haaland teve um pênalti a seu favor em 2026.
Espanha e Marrocos são os últimos colocados no ranking entre as seleções que estão nas quartas deste ano. Ambas as seleções não tiveram pênaltis a seu favor somando as edições de 2022 e 2026 da Copa do Mundo.
O número de jogos disputado por cada seleção também é um fator. Argentina, França e Marrocos fizeram 12 partidas somando os últimos dois Mundiais. Foram sete na edição passada e cinco na atual.
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PÊNALTIS A FAVOR ENTRE TODAS SELEÇÕES EM COPAS DESDE 2022
Argentina: 8
Inglaterra: 4
França: 3
Brasil: 3
Portugal: 3
Suíça: 2
Alemanha: 2
Irã: 2
Polônia: 2
Bélgica: 1
Outras 13 seleções: 1
PÊNALTIS A FAVOR DE QUEM ESTÁ NAS QUARTAS DESDE 2022
Argentina: 8
Inglaterra: 4
França: 3
Suíça: 2
Bélgica: 1
Noruega: 1
Espanha: 0
Marrocos: 0