Argentina é levada ao limite por Cabo Verde na Copa; Egito e Colômbia também passam

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Argentina sofreu. Contra Cabo Verde, a atual campeã mundial precisou de um gol em escanteio, no segundo tempo da prorrogação, para bater a seleção africana estreante por 3 a 2 e garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (3).

O craque e artilheiro Lionel Messi marcou um gol, mas parou diversas vezes nas defesas do goleiro Vozinha, novamente destaque de sua seleção, assim como foi contra a Espanha.

Diferentemente dos jogos anteriores, em que ganhou com bem mais tranquilidade, a Argentina desta vez, na quente e úmida região de Miami, construiu a vitória com ares dramáticos, típicos de um tango argentino, para sofrimento dos milhares de torcedores de azul e branco nas arquibancadas.

Cabo Verde endureceu o jogo e buscou a igualdade duas vezes no placar.

Nas oitavas, a equipe do treinador Lionel Scaloni entra mais uma vez como franca favorita contra outra seleção africana, o Egito, que eliminou a Austrália também nesta sexta-feira, em Dallas, na disputa de pênaltis. A partida será na terça-feira (7), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Responsável por abrir o placar contra Cabo Verde, Messi chegou ao seu sétimo gol em quatro jogos na atual edição da Copa e reassumiu a liderança isolada da artilharia do torneio, deixando para trás o francês Kylian Mbappé, com seis.

O argentino também se isolou ainda mais como o maior artilheiro histórico do Mundial, com 20 gols, contra 18 de Mbappé, e ainda chegou ao oitavo jogo seguido com gols na competição considerando a edição de 2022, no Qatar, distanciando-se da marca de seis partidas de Jairzinho, em 1970, e do francês Just Fontaine, em 1958.

AUSTRÁLIA (2) 1 X 1 (4) EGITO

O Egito conquistou, nos pênaltis, sua primeira classificação em partidas de mata-mata de Copas nesta sexta-feira (3), pela fase de 32 da Copa do Mundo.

Depois do empate por 1 a 1 em tempo normal e na prorrogação, os egípcios venceram por 4 a 2 nas penalidades foi a primeira disputa de pênaltis das duas equipes em Copas.

O Egito vai às oitavas de final pela primeira vez na história para enfrentar a Argentina, que sofreu para superar Cabo Verde.

COLÔMBIA 1 X 0 GANA

No último jogo da fase de 32 seleções da Copa, na noite desta sexta, a Colômbia derrotou Gana por 1 a 0 no estádio Arrowhead, em Kansas City, e se classificou às oitavas de final da competição.

Na próxima fase de mata-mata, os colombianos enfrentarão a Suíça, que passou pela Argélia por 2 a 0, na próxima terça-feira (7), às 17h (de Brasília), no estádio BC Place, em Vancouver (Canadá).

Com o resultado, a Colômbia é mais uma seleção que se mantém invicta no Mundial.

Na fase de grupos, estreou vencendo o Uzbequistão por 3 a 1, depois derrotou a República Democrática do Congo por 1 a 0 e empatou sem gols com Portugal, o que lhe garantiu a primeira colocação no Grupo K.

O único gol do jogo foi marcado pelo meia-atacante John Arias, ainda no primeiro tempo. Gana até que tentou pressionar, mas não conseguiu acertar um único chute no gol em oito tentativas e se despediu do Mundial.