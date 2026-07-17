Argentina e Espanha mantêm sina de técnicos 'estrangeiros' em Copas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A final entre a Argentina de Lionel Scaloni e a Espanha de Luis de la Fuente vai manter uma escrita histórica em Copas do Mundo: nunca um técnico 'estrangeiro' foi campeão.

Em 23 edições de Copas do Mundo, nunca uma seleção campeã foi comandada por um técnico estrangeiro. Ou seja, todas as vencedoras tinham treinadores do próprio país.

A escrita vai continuar em 2026, com a final entre Argentina e Espanha. A atual campeã conta com Lionel Scaloni à beira do campo, enquanto os vencedores da Eurocopa são comandados por Luis de la Fuente.

O técnico estrangeiro a ir mais longe na atual edição foi o alemão Thomas Tuchel com a Inglaterra. O English Team caiu nas semifinais em virada histórica por 2 a 1 contra a Argentina de Lionel Messi.

O próprio Brasil foi para o Mundial deste ano com um técnico estrangeiro pela primeira vez na sua história. A seleção brasileira do italiano Carlo Ancelotti caiu nas oitavas de final, para a Noruega, no que foi o pior desempenho brasileiro desde 1990.

Brasil e Inglaterra, no entanto, não foram exceções de países com técnicos estrangeiros na Copa. A maioria das seleções em 2026 começaram a competição com gringos no comando: 28 seleções contra 20 com treinadores do próprio país.

Mesmo em maioria no início, os estrangeiros foram sendo eliminados até a balança se inverter. Das 8 seleções que chegaram nas quartas de final, por exemplo, apenas 3 eram estrangeiros: Mouhamed Ouahbi (nascido na Bélgica e técnico de Marrocos), Rudi García (francês e técnico da Bélgica) e Thomas Tuchel (alemão e técnico da Inglaterra).

AS SELEÇÕES E TÉCNICOS CAMPÕES DA COPA DO MUNDO

- 1930: Uruguai (Alberto Suppici)

- 1934: Itália (Vittorio Pozzo)

- 1938: Itália (Vittorio Pozzo)

- 1950: Uruguai (Juan López Fontana)

- 1954: Alemanha (Sepp Herberger)

- 1958: Brasil (Vicente Feola)

- 1962: Brasil (Aymoré Moreira)

- 1966: Inglaterra (Alf Ramsey)

- 1970: Brasil (Zagallo)

- 1974: Alemanha (Helmut Schon)

- 1978: Argentina (Cesar Luís Menotti)

- 1982: Itália (Enzo Bearzot)

- 1986: Argentina (Carlos Bilardo)

- 1990: Alemanha (Beckenbauer)

- 1994: Brasil (Carlos Alberto Parreira)

- 1998: França (Aimé Jacquet)

- 2002: Brasil (Felipão)

- 2006: Itália (Marcelo Lippi)

- 2010: Espanha (Vicente del Bosque)

- 2014: Alemanha (Joachim Low)

- 2018: França (Didier Deschamps)

- 2022: Argentina (Lionel Scaloni)

- 2026: Argentina (Lionel Scaloni) ou Espanha (Luis de la Fuente)