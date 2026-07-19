Argentina é a seleção com mais finais de Copa nos últimos 50 anos

(UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina entra em campo neste domingo para a sua 7ª final de Copa do Mundo na história. A atual campeã se isolou como a seleção com mais finais do torneio nos últimos 50 anos.

O QUE ACONTECEU

A Argentina é a seleção que chegou a mais finais de Copas do Mundo nos últimos 50 anos. Desde 1978, quando conquistou o título inédito, foram 13 edições com 6 presenças da atual campeã um aproveitamento de 46% e quase uma final a cada dois Mundiais.

A primeira final argentina dos últimos 50 anos foi justamente em 78, dentro de casa, com o título inédito contra a Holanda. A seleção voltou a disputar o título em 1986, com Maradona liderando a campanha e o bicampeonato contra a Alemanha. Na Copa de 90, as duas seleções se reencontraram, mas os germânicos levaram a melhor.

Após 22 anos de ausência, a Argentina voltou a jogar uma final em 2014, quando foi derrotada novamente contra a Alemanha. Agora, a seleção liderada por Lionel Messi entrega uma dobradinha  com título em 2022 (contra a França) e a decisão de 2026 contra a Espanha.

Depois dos hermanos, a seleção com mais presença em finais nos últimos anos é a Alemanha: 1982, 1986, 1990, 2002 e 2014. O pódio é completo pela França, que embalou também após o título dentro de casa, em 1998, e com ele já soma 4 finais no período.

O Brasil também é destaque, com 3 decisões mundiais nos últimos 50 anos. A seleção foi tetracampeão em 1994 e pentacampeão em 2002, mas amargou o vice-campeonato em 1998.

Seleções com mais finais de Copa nos últimos 50 anos:

Argentina (6x): 1978, 1986, 1990, 2014, 2022 e 2026

Alemanha (5x): 1982, 1986, 1990, 2002 e 2014

França (4x): 1998, 2006, 2018 e 2022

Brasil (3x): 1994, 1998 e 2002

Itália (3x): 1982, 1994 e 2006

Holanda (2x): 1978 e 2010

Espanha (2x): 2010 e 2026

Croácia (1x): 2018

DESDE 1930...

Na contagem histórica das Copas, quem soma mais finais é a Alemanha, com 8 disputadas: 4 vitórias e 4 derrotas. A vice-liderança e o melhor aproveitamento, no entanto, segue do Brasil, com 7 decisões e 71,4% com os 5 títulos conquistados.

Quem também aparece na vice-liderança é a Argentina, que igualou as 7 finais do Brasil com a campanha de 2026. A seleção albiceleste foi vice na primeira edição do torneio, em 1930, quando perdeu o título para o vizinho Uruguai.

As seleções com mais finais de Copa na história:

Alemanha - 8 finais (4 títulos e 4 vices)

Brasil - 7 finais (5 títulos e 2 vices)

Argentina - 7 finais (3 títulos e 3 vices)

Itália - 6 finais (4 títulos e 2 vices)

França - 4 finais (2 títulos e 2 vices)