Argentina é a seleção com mais finais de Copa nos últimos 50 anos
(UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina entra em campo neste domingo para a sua 7ª final de Copa do Mundo na história. A atual campeã se isolou como a seleção com mais finais do torneio nos últimos 50 anos.
O QUE ACONTECEU
A Argentina é a seleção que chegou a mais finais de Copas do Mundo nos últimos 50 anos. Desde 1978, quando conquistou o título inédito, foram 13 edições com 6 presenças da atual campeã um aproveitamento de 46% e quase uma final a cada dois Mundiais.
A primeira final argentina dos últimos 50 anos foi justamente em 78, dentro de casa, com o título inédito contra a Holanda. A seleção voltou a disputar o título em 1986, com Maradona liderando a campanha e o bicampeonato contra a Alemanha. Na Copa de 90, as duas seleções se reencontraram, mas os germânicos levaram a melhor.
Após 22 anos de ausência, a Argentina voltou a jogar uma final em 2014, quando foi derrotada novamente contra a Alemanha. Agora, a seleção liderada por Lionel Messi entrega uma dobradinha com título em 2022 (contra a França) e a decisão de 2026 contra a Espanha.
Depois dos hermanos, a seleção com mais presença em finais nos últimos anos é a Alemanha: 1982, 1986, 1990, 2002 e 2014. O pódio é completo pela França, que embalou também após o título dentro de casa, em 1998, e com ele já soma 4 finais no período.
O Brasil também é destaque, com 3 decisões mundiais nos últimos 50 anos. A seleção foi tetracampeão em 1994 e pentacampeão em 2002, mas amargou o vice-campeonato em 1998.
Seleções com mais finais de Copa nos últimos 50 anos:
Argentina (6x): 1978, 1986, 1990, 2014, 2022 e 2026
Alemanha (5x): 1982, 1986, 1990, 2002 e 2014
França (4x): 1998, 2006, 2018 e 2022
Brasil (3x): 1994, 1998 e 2002
Itália (3x): 1982, 1994 e 2006
Holanda (2x): 1978 e 2010
Espanha (2x): 2010 e 2026
Croácia (1x): 2018
DESDE 1930...
Na contagem histórica das Copas, quem soma mais finais é a Alemanha, com 8 disputadas: 4 vitórias e 4 derrotas. A vice-liderança e o melhor aproveitamento, no entanto, segue do Brasil, com 7 decisões e 71,4% com os 5 títulos conquistados.
Quem também aparece na vice-liderança é a Argentina, que igualou as 7 finais do Brasil com a campanha de 2026. A seleção albiceleste foi vice na primeira edição do torneio, em 1930, quando perdeu o título para o vizinho Uruguai.
As seleções com mais finais de Copa na história:
Alemanha - 8 finais (4 títulos e 4 vices)
Brasil - 7 finais (5 títulos e 2 vices)
Argentina - 7 finais (3 títulos e 3 vices)
Itália - 6 finais (4 títulos e 2 vices)
França - 4 finais (2 títulos e 2 vices)