Argentina busca 100% no grupo J para deixar Messi perto de novos recordes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Já classificada como líder do grupo J, a Argentina entra em campo hoje com a sua posição definida para a fase decisiva da Copa do Mundo de 2026. Mesmo assim, a ordem para o duelo contra a Jordânia, às 23h (de Brasília), em Dallas, é manter os 100% de aproveitamento na primeira fase e impulsionar o astro Lionel Messi rumo a novas marcas históricas em Mundiais.

O camisa 10 deve ser poupado e começar a partida no banco de reservas. No entanto, como lidera isolado a artilharia desta edição, com cinco gols marcados, provavelmente terá algum tempo em campo. Se mantiver o ritmo avassalador das rodadas anteriores, o craque pode começar a sonhar em quebrar o recorde do francês Just Fontaine, que balançou as redes 13 vezes na histórica edição de 1958.

Além da artilharia, o argentino busca superar o próprio Fontaine e o brasileiro Jairzinho ao marcar em seis partidas seguidas de Copa do Mundo. Para alcançar esse feito, ele precisa balançar as redes hoje, dando sequência aos gols anotados nos últimos quatro jogos da campanha do título de 2022 e nos dois primeiros duelos de 2026.

Por fim, o capitão argentino também pode mirar o feito do alemão Gerd Müller e do compatriota Gabriel Batistuta, os maiores recordistas de hat-tricks na história dos Mundiais, com dois no total. O atual camisa 10 da seleção campeã do mundo já fez três gols logo na estreia contra a Argélia.

No outro confronto da chave, que acontece simultaneamente às 23h na cidade de Kansas City, Argélia e Áustria fazem um duelo direto pela segunda colocação do grupo e por uma vaga na fase 16-avos de final.

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VEJA A SITUALÇÃO DAS EQUIPES NA ÚLTIMA RODADA DO GRUPO J:

Argentina (6 pontos)

Situação na Copa: Os argentinos estão garantidos na próxima fase como líderes da chave.

Áustria (3 pontos)

Situação na Copa: Fica em segundo se não perder para Argélia. Caso isso aconteça, cai para a terceira colocação e vai para a disputa da vaga por índice técnico.

Argélia (3 pontos)

Situação na Copa: Fica em segundo se derrotar a Áustria. Para avançar como terceiro, precisa de um empate.

Jordânia (0 ponto)

Situação na Copa: O time amargou a eliminação após dois jogos, com derrotas para Áustria e a Argélia.