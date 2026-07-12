Argentina aproveita expulsão e elimina Suíça com gol épico na prorrogação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Argentina fez mais um jogo sofrido no mata-mata, precisou ir novamente à prorrogação, venceu a Suíça por 3 a 1 e está na semifinal da Copa do Mundo. A Albiceleste enfrentará a Inglaterra por uma vaga na decisão do Mundial.

Os argentinos abriram o placar com Mac Allister ainda no começo do jogo. Com a vantagem, a Albiceleste adotou uma postura defensiva, e a Suíça empatou com Ndoye na etapa final.

Logo após o empate suíço, Embolo foi expulso de maneira boba. O camisa 7, que já tinha amarelo, tentou cavar falta de Leandro Paredes. De início, o árbitro deu cartão para o volante argentino, mas o VAR chamou para revisão - após a checagem, o juiz viu simulação de Embolo, que levou o segundo amarelo e deixou a Suíça com um a menos.

A Suíça conseguiu segurar até a prorrogação, mas a Argentina foi para cima e marcou com Julián Álvarez. Após passe de Flaco López, o camisa 9 argentino acertou um lindo chute e mandou no ângulo de Kobel para fazer 2 a 1. Já nos acréscimos, Lautaro Martínez aproveitou contra-ataque e matou o jogo.

Agora, os argentinos vão enfrentar a Inglaterra na semifinal - mais cedo, os ingleses passaram pela Noruega. A partida será na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), em Atlanta. Na outra semi, França e Espanha se enfrentam na terça-feira (14).

Ainda que decisivo, Messi foi discreto

Lionel Messi não precisou repetir as grandes atuações que vem tendo nesta Copa do Mundo para que a Argentina se classificasse à semifinal. O camisa 10 deu a assistência precisa para o gol de Mac Allister, logo no início da partida, mas passou o resto do jogo sem tanto brilho em campo. No primeiro tempo, além da assistência, a única ação de Messi que chamou atenção foi um passe bonito para Tagliafico.

No segundo tempo, o camisa 10 seguiu apagado. Sua melhores jogadas foram dois lançamentos não aproveitados pelo ataque argentino. A atuação de Messi também foi prejudicada pela postura da Albiceleste, que passou mais tempo na defesa e buscou um contra-ataque letal.

A reta final do jogo foi de chances perdidas por Messi. Com a superioridade numérica da Argentina, o camisa 10 recebeu ótimo lançamento de Paredes e, cara a cara com Kobel, tentou encobrir o goleiro suíço, que espalmou. Depois, ele ainda emendou de perna direita de fora da área, mas mandou para fora. Na prorrogação, Messi parou mais uma vez em Kobel, mas viu Álvarez decidir pelos sul-americanos.

A atuação apagada não deixou Messi voltar à liderança da artilharia da Copa - este foi o primeiro jogo que o argentino não marcou neste Mundial. Com isso, o camisa 10 segue com oito bolas na rede e igualado com Mbappé, que anotou uma vez contra Marrocos. Na artilharia histórica, Messi segue à frente do francês - 21 contra 20 gols.

Como foi o jogo

Os primeiros minutos de jogo foram de uma Argentina acanhada e vendo a Suíça ter a posse, mas os sul-americanos equilibraram as ações e, depois de um chute desviado na defesa, Mac Allister abriu o placar com assistência de Messi. Aos 9 minutos, o camisa 10 argentino cobrou escanteio na medida para Mac Allister aparecer na primeira trave e cabecear com precisão: 1 a 0. Na resposta da Suíça, Dibu Martínez pegou firme o chute de Sow.

Depois do gol, a Argentina adotou uma postura defensiva e apostava em contra-ataques, enquanto a Suíça voltou a ter a bola e rondava a área rival. Na melhor chance dos europeus, Ndoye lançou Embolo, que disputou na velocidade com Lisandro Martínez e viu Dibu sair por baixo para travar. Os minutos finais do primeiro tempo também ficaram marcados por entradas mais duras entre os jogadores.

A etapa final começou quente e com uma grande chance para cada lado. Pela Argentina, Molina recebeu ótimo passe de Messi e poderia ter cruzado para Álvarez, mas chutou para fora. Pela Suíça, Embolo foi lançado nas costas da zaga e deixou Ndoye cara a cara com Dibu, mas Lisandro Martínez se recuperou para travar no último instante.

Os argentinos, que voltaram a se fechar e esperar pelo contra-ataque, viram a Suíça martelar Dibu Martínez e, depois de três defesas do goleiro, igualar o marcador. Aos 21 minutos, Ndoye -que tinha perdido grande chance- tabelou com Ricardo Rodríguez, invadiu a área pela esquerda e bateu rasteiro para fazer 1 a 1.

Logo depois do empate, a Suíça ficou com um jogador a menos devido a uma expulsão boba de Embolo. O camisa 7 suíço, que já tinha cartão amarelo, tentou cavar uma falta de Leandro Paredes na lateral do campo. De início, o árbitro marcou a falta e deu amarelo para o volante argentino - só que o VAR chamou e, após revisão, o juiz tirou o cartão de Paredes e deu para Embolo por simulação, expulsando o atacante da Suíça.

Com superioridade numérica, a Argentina cresceu no jogo, e Messi perdeu uma chance cara a cara. O camisa 10 recebeu ótimo lançamento de Paredes, dominou na ponta da pequena área e tentou encobrir o goleiro Kobel, que espalmou. Logo em seguida, Nicolás González deu um carrinho e conseguiu cruzar, e Mac Allister chegou cabeceando com muito perigo. Já nos acréscimos, Messi limpou um marcador e mandou de direita para fora.

No último minuto do tempo regulamentar, Lisandro Martínez quase fez um golaço de voleio. Após escanteio cobrado por Messi e desvio na primeira trave, a bola sobrou para o defensor argentino, que não pensou duas vezes e arriscou o movimento -Kobel se esticou e fez um milagre para levar a partida para a prorrogação.

Prorrogação

O primeiro tempo da prorrogação foi agitado, mas a Argentina seguiu martelando. Nicolás González e Thiago Almada tiveram as primeiras chances sem muito perigo. Depois, Almada limpou na entrada da área e soltou uma bomba que balançou a rede pelo lado de fora. Pelo lado suíço, Xhaka arriscou de fora da área e mandou por cima.

Na etapa final, Messi parou em Kobel, mas Julián Álvarez marcou um golaço após passe de Flaco López. O atacante do Palmeiras dominou, saiu da área e deixou com Álvarez que, com espaço, acertou um chutaço no ângulo do goleiro suíço. Após o gol salvador, a Argentina se trancou na defesa, e Lautaro Martínez fez o terceiro em contra-ataque matador: 3 a 1.

Ficha técnica

Argentina 3 x 1 Suíça

Copa do Mundo - Quartas de final

Data: 11 de julho de 2026 (sábado)

Horário: 22h (de Brasília)

Local: Arrowhead Stadium, em Kansas City (EUA)

Árbitro: João Pinheiro (POR)

Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

Gols: Alexis Mac Allister (9'/1ºT), Julián Álvarez (6'/2ºT prorrogação) e Lautaro Martínez (16'/2ºT prorrogação) (ARG); Ndoye (21'/2ºT) (SUI)

Cartões amarelos: Thiago Almada e Flaco López (ARG); Embolo (SUI)

Cartão vermelho: Embolo (SUI)

Argentina: Dibu Martínez; Molina (Montiel), Romero (Otamendi), Lisandro Martínez e Tagliafico (Nicolás González); Leandro Paredes (Flaco López), Rodrigo De Paul (Lautaro Martínez), Enzo Fernández (Thiago Almada) e Mac Allister; Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

Suíça: Kobel; Denis Zakaria (Jashari), Elvedi, Akanji e Ricardo Rodríguez (Gomert); Remo Freuler (Vargas) e Granit Xhaka; Ndoye (Amdouni), Rieder (Muheim) e Sow (Widmer); Embolo. Técnico: Murat Yakin.