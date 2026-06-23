Argélia usa bola parada, vira no fim e elimina estreante Jordânia da Copa
(UOL/FOLHAPRESS) - A Argélia marcou duas vezes em lances de escanteio, virou sobre a estreante Jordânia e venceu por 2 a 1, em Santa Clara, em duelo pela segunda rodada do grupo J da Copa do Mundo.
Os gols argelinos foram marcados por Benbouali e Gouiri, ambos em jogadas de escanteio. Os tentos saíram já no segundo tempo, depois de Al-Rashdan abrir o placar para a Jordânia na etapa inicial.
Com a vitória, a Argélia vai a três pontos, no 3º lugar do grupo J, e cola na Áustria. Já a Jordânia segue sem nenhum ponto e se despede da sua primeira Copa do Mundo, já que só pode chegar a três pontos e já perdeu os confrontos diretos contra Áustria e Argélia. A Argentina é a lider isolada da chave, com seis pontos, depois de ter vencido a Áustria.
A última rodada do grupo J acontece no próximo sábado (27), com as duas partidas ao mesmo tempo, às 23h (de Brasília). A eliminada Jordânia encara a já classificada Argentina, em Dallas, enquanto Argélia e Áustria fazem um duelo pela classificação, em Kansas City.
COMO FICOU O GRUPO J
1. Argentina: 6 pontos2. Áustria: 3 pontos (0 de saldo)3. Argélia: 3 pontos (-2 de saldo)4. Jordânia: 0 ponto
MEXIDA QUE DEU RESULTADO
Depois de ter boas oportunidades no primeiro tempo, a Argélia conseguiu o empate graças a uma substituição no intervalo. O atacante Benbouali, de 1.90m, entrou no lugar do volante Boudaoui e, de cabeça, igualou o marcador após escanteio cobrado por Mahrez.
Pouco depois do gol, a virada da Argélia veio em outro gol de bola parada. Após nova cobrança de escanteio e desvio na primeira trave, a bola ficou viva na pequena área, e Gouiri mandou para o gol, garantindo a vitória argelina.
COMO FOI O JOGO
A partida começou morna e travada dos dois lados, com as equipes errando na hora da finalização. Pelo lado da Argélia, Gouiri mandou para fora em chute já dentro da área, e Mahrez perdeu a melhor oportunidade o camisa 7 recebeu lançamento cara a cara com o goleiro, mas demorou para bater e foi travado pelo zagueiro. Já pelo lado da Jordânia, as finalizações de Al-Tamari e Olwan pararam no goleiro Luca Zidane.
Depois da pausa para hidratação, a Argélia ficou mais com a bola, perdeu duas ótimas chances com Gouiri e Mahrez e foi para o intervalo atrás da Jordânia no placar. Aos 35 minutos, Zerrouki errou virada de jogo, Abu Taha ficou com a bola, tabelou com Al-Tamari e cruzou rasteiro da linha de fundo Al-Tamari furou, mas acabou "dando uma assistência" para Al-Rashdan, que apareceu logo atrás e superou o goleiro Luca Zidane.
A Argélia voltou para a etapa final pressionando pelo empate e teve duas boas chances com o meia Maza. Na primeira, ele acertou um chutaço de fora da área e viu o goleiro Abu Laila espalmar. Na segunda, o camisa 22 argelino carregou pelo meio, invadiu a área e bateu para fora. Já a Jordânia passou a apostar em contra-ataques e quase ampliou com Al-Rawabdeh, que buscou o ângulo de Luca Zidane.
O abafa argelino deu resultado, e o empate veio aos 23 minutos. Benbouali, que entrou no intervalo e já tinha desperdiçado uma primeira chance de cabeça, aproveitou o escateio cobrado por Mahrez, subiu mais que a defesa jodaniana e mandou no cantinho de Abu Laila. Pouco depois do gol, a Jordânia tentou responder com Almardi, que mandou em cima de Luca Zidane. Antes da pausa para hidratação, Chaibi acertou uma paulada, mas Abu Laila encaixou.
A Argélia seguiu pressionando e conseguiu a virada pouco depois, aos 36 minutos, em nova cobrança de escanteio. Após desvio na primeira trave, a bola ficou viva na pequena área, e Gouiri mostrou seu oportunismo para marcar. O gol ainda precisou ser validado pelo VAR após o bandeirinha anotar impedimento no lance. Na reta final, a Argélia ainda teve outra boa chance em lance de escanteio, enquanto a Jordânia pressionou pelo empate, mas não conseguiu.
JORDÂNIA
Abu Laila; Nassib, Abudahab (Obaid) e Alarab; Ehsan Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan e Abu Taha (Abu Hasheesh); Al-Tamari (Azaizeh), Ali Olwan (Abu Zraiq) e Almardi (Fakhoury). T.: Jamal Sellami.
ARGÉLIA
Luca Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini e Ait Nouri (Hadjam); Zerrouki (Bentaleb), Boudaoui (Benbouali) e Maza; Riyad Mahrez (Hadj Moussa), Gouiri (Belaid) e Chaibi. T.: Vladimir Petkovic.
Local: Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA)Árbitro: Slavko Vincic (SLO)
Assistentes: Tomaz Klancnik (SLO) e Andraz Kovacic (SLO)
VAR: Ivan Bebek (CRO)Gols: Al-Rashdan (35'/1ºT) (JOR); Benbouali (23'/2ºT) e Gouiri (36'/2ºT) (ALG)Cartões amarelos: Abudahab (JOR); Zerrouki (ALG)