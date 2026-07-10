Arcebispo argentino cita Messi em missa no Dia da Independência do país

(UOL/FOLHAPRESS) - Em missa realizada nesta quinta-feira (9) na Catedral de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, arcebispo da capital argentina, usou palavras de Lionel Messi, capitão da seleção do país na Copa do Mundo.

Missa fez parte da celebração em toda a Argentina pelo Dia da Independência. A cerimônia contou com a presença do presidente Javier Milei.

Arcebispo citou trecho de uma publicação de Messi após o título da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Na ocasião, o camisa 10 exaltou o trabalho em equipe.

"Esses dias, mobilizados pelas cores da seleção nacional, nossa alma se aquece. Estamos unidos em um abraço. Construímos um sonho coletivo e valorizamos o trabalho em equipe. Sigamos, então, com a camisa colocada e com paixão", disse Cuerva.

"Que seja realidade a mensagem que Messi publicou um dia nas redes sociais, e cito: "Demonstramos uma vez mais que os argentinos, quando lutamos juntos e unidos, somos capazes de conseguir o que queremos. O mérito deste grupo, que está acima de todas as individualidades, é a força de todos lutando por um mesmo sonho, que também é de todos os argentinos. E conseguimos". Amém."

A Argentina volta a campo neste sábado (11), às 22h (de Brasília), contra a Suíça. O jogo no Arrowhead Stadium, em Kansas City, vale vaga na semifinal da Copa do Mundo.