Árbitros criticam anulação de gol de Vini Jr. no jogo contra a Escócia na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O camisa 7 do Brasil, Vinicius Jr., teve um gol anulado aos 21 minutos do primeiro tempo do confronto contra a Escócia, na Copa do Mundo, nesta quarta (24), em Miami.

A decisão, após revisão do VAR (árbitro de vídeo), foi criticada não só por torcedores brasileiros mas também por árbitros.

Vini Jr. dominou a bola com a ponta do pé e chutou no canto inferior direito.

A arbitragem, comandada pelo mexicano Cesar Palazuelos, entendeu que houve falta por parte do atacante brasileiro na disputa com Hendry, defensor escocês.

À Folha profissionais relataram que o gol foi mal anulado.

Para Wallace Valente, a decisão foi absurda. "A roubada de bola foi normal. O árbitro deveria confirmar a decisão de campo e confirmar o gol. É o que se espera de um árbitro mundialista."

Alicio Pena Junior concorda que não houve falta. "Se você ficar vendo lances com disputa de bola com essa natureza em 'slow', não consegue ter a exata sensação da disputa. Em velocidade natural, você veria os dois jogadores correndo pela bola."

Luciano Benevides considera que esse é o pior erro de arbitragem até o momento neste Mundial e que houve uma interferência indevida da cabine do VAR, o que fez o árbitro mudar a decisão na revisão no monitor.

"O defensor perde o contato com a bola, e o Vini Jr antecipa, coloca o pé à frente e sofre o contato do defensor. É uma disputa por espaço normal de jogo, sem contato faltoso, tanto que o defensor continua na jogada tentando interceptar o atacante brasileiro", explica.

Ainda no primeiro tempo, Vini Jr. ampliou a vantagem brasileira com um gol de cabeça nos acréscimos.

Com isso, o atacante passou a dividir o segundo lugar no ranking dos maiores artilheiros deste Mundial ao lado de Mbappé, da França, e Haaland, da Noruega, com quatro gols. O argentino Messi lidera, com cinco.

O brasileiro também repete feito de Jairzinho, Romário, Ronaldo e Rivaldo, que marcaram nos primeiros três primeiros jogos do Brasil em uma Copa.