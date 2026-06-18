Árbitro Raphael Claus fará sua estreia na Copa em Espanha x Arábia Saudita

(UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro brasileiro Raphael Claus irá estrear na Copa do Mundo na partida entre Espanha x Arábia Saudita, no próximo domingo (21), às 13h. O anúncio foi feito pela Fifa nesta quinta (18).

Claus está na sua segunda Copa. O árbitro paulista apitou dois jogos na Copa de 2022: Inglaterra 6 x 2 Irã, em jogo que chamou a atenção pelos 16 minutos de acréscimos no primeiro tempo, e Canadá x Marrocos.

Trio é composto por um assistente paulista e um carioca. Os bandeirinhas serão Danilo Manis, da FPF (Federação Paulista de Futebol), e Rodrigo Figueiredo, atualmente no quadro da Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro).

Essa será a terceira partida comandada por um árbitro brasileiro. A Copa 2026 teve a abertura entre México x África do Sul, comandada por Wilton Pereira Sampaio, e, na última segunda, Ramon Abbati Abel apitou o jogo entre Bélgica x Egito.

Grupo da Espanha está com os times empatados em pontos. O Grupo H, que ainda conta com Uruguai e Cabo Verde, tem todos os times com um ponto. Uruguai e Arábia estão à frente, por terem marcado um gol cada.

Cartões podem servir de critério de desempate. Porém, nestes casos, cartões amarelos e vermelhos podem servir de critério, como aconteceu em 2018, que fez Senegal cair na fase de grupos por ter um cartão a mais que o Japão. Nesta temporada, Claus apitou 10 jogos do Brasileirão e tem média de 4,2 cartões por jogo.

O último jogo de seleções apitado por Claus foi em setembro do ano passado. O árbitro comandou o empate em 0 a 0 entre Paraguai e Equador, realizado em Assunção. Na partida, ele aplicou quatro cartões amarelos.