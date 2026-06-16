Árbitro espanhol vai apitar Brasil e Haiti na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa (Federação Internacional de Futebol) divulgou a escala de arbitragem para a partida entre Brasil e Haiti, que será disputada na sexta-feira (19), às 21h30. O espanhol Alejandro Hernández será o árbitro do confronto válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

A partida terá transmissão de Globo, SBT, SporTV, CazéTV, ge e N Sports.

Hernández é considerado um dos principais árbitros da Espanha e é o único representante do país escalado para apitar partidas nesta edição da Copa do Mundo, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. José Enrique Naranjo Pérez também integra o quadro de arbitragem do torneio, mas como assistente.

Neste ano, Hernández apitou o clássico entre Barcelona e Real Madrid, em maio, que terminou com vitória da equipe catalã por 2 a 0. O resultado garantiu ao time de Lamine Yamal o 29º título do Campeonato Espanhol.

Os brasileiros Vini Jr. e Raphinha, astros dos times espanhóis, estiveram em campo no confronto.

Hernández também comandou o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre PSG e Chelsea, confronto que terminou com a classificação da equipe francesa.

Após estrear com empate por 1 a 1 contra Marrocos, a seleção brasileira volta a campo diante do Haiti.

São esperadas mudanças na equipe titular do Brasil. O centroavante Igor Thiago, que começou a partida anterior entre os titulares, deve perder a vaga. Outra alteração discutida é na lateral direita: titular no último sábado (13), Ibañez pode começar o próximo jogo no banco de reservas.

Nesta terça, o lateral esquerdo Douglas Santos afirmou que o Brasil não pode ter "soberba" contra o Haiti, visto como o participante mais fraco do grupo.