Árbitro esloveno de Brasil x Marrocos vai apitar a final da Copa do Mundo
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O esloveno Slavko Vincic, que apitou o confronto entre Brasil e Marrocos na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, será o árbitro da final entre Espanha e Argentina, neste domingo (19), em Nova Jersey (EUA).
Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa O brasileiro Wilton Pereira Sampaio era cotado para atuar na decisão, mas suas chances minguaram com a classificação da Argentina, sul-americana assim como o Brasil.
Nesta edição da Copa, Vincic apitou também a partida entre Jordânia e Argélia, na fase de grupos, e México x Equador, na fase de 32 seleções.
Arte HTML5/Folhagráfico/AFP https://arte.folha.uol.com.br/esporte/2026/06/28/chaveavento-copa-2026/ *** No jogo entre as seleções latino-americanas, o árbitro esloveno acionou o novo "protocolo Vini Jr.", proibição de cobrir a boca durante discussões em campo.
Aos 49 minutos do segundo tempo, o lateral equatoriano Piero Hincapié cobriu a boca durante uma discussão com o atacante mexicano Santiago Giménez. Vincic foi chamado pelo VAR (árbitro assistente de vídeo) e expulsou o defensor.
Completam a equipe de arbitragem da final entre Espanha e Argentina os assistentes eslovenos Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, o quarto árbitro Adham Makhadmeh e o árbitro assistente reserva Mohammad Alkalaf, ambos da Jordânia.