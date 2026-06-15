Árbitro diz que não fez sinal supremacista na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O árbitro australiano Shaun Evans negou que tenha feito qualquer gesto supremacista durante a apresentação dos componentes do VAR no jogo entre Alemanha e Curaçao, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Em comunicado divulgado por veículos ingleses, como "Times" e Sky Sports, o australiano afirmou que "não fez qualquer gesto de forma intencional".

COMUNICADO DE SHAUN EVANS

"Gostaria de esclarecer que não fiz, de forma intencional, qualquer gesto ou sinal com as mãos para transmitir alguma mensagem, demonstrar afiliação, fazer referência a um jogo ou expressar qualquer tipo de crença. A única explicação que posso oferecer é que o movimento foi um tique involuntário e subconsciente, e eu não tinha consciência de tê-lo feito naquele momento. Imagens registradas posteriormente durante a partida mostraram que repeti esse movimento diversas vezes enquanto segurava uma caneta entre os dedos."

MUDANÇA DE PROTOCOLO

Nas imagens, o árbitro, que estava escalado como supervisor do VAR, aparece fazendo o que seria um sinal de "OK" junto à perna. Esse gesto, nos últimos anos, foi adotado como um código entre supremacistas brancos.

Depois do episódio, a Fifa até mudou o protocolo de posicionamento dos árbitros na cabine no momento da apresentação da escalação do VAR.

Se antes a tomada era olhando para as câmeras, no jogo seguinte (Holanda x Japão) já passou a ser olhando para os monitores do VAR, sem qualquer movimentação.