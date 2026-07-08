Árbitro de jogo da França já foi questionado por 'favorecer' Marrocos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa gerou debate na Copa do Mundo de 2026 ao escalar o árbitro argentino Facundo Tello para o duelo entre França e Marrocos, nesta quinta-feira (9), em Boston, pelas quartas de final. A decisão repercutiu negativamente, sobretudo com reclamações de torcedores nas redes sociais, devido à rivalidade direta entre franceses e argentinos na briga pelo título as duas seleções decidiram a última edição do torneio, em 2022, no Qatar.

A escolha da Fifa ocorre após a escalação do francês François Letexier no jogo desta quarta-feira (8) entre Argentina e Egito ter sido alvo de críticas, especialmente por parte da imprensa do país sul-americano. Em uma virada marcante, os argentinos venceram por 3 a 2, em uma partida na qual os africanos contestaram a arbitragem.

POLÊMICAS DA CARREIRA DE TELLO

Curiosamente, Tello enfrentou uma queixa no último Mundial por parte de outra seleção europeia. Jogadores portugueses revoltaram-se contra a atuação do árbitro na eliminação do país nas quartas de final, justamente diante de Marrocos, próximo adversário da França, alegando passividade do juiz diante da 'cera' dos africanos.

"Foi inadmissível ter um árbitro argentino apitando o jogo. Depois do que o Messi falou, vem um argentino e apita. Na segunda parte não se jogou nada e ele deu só oito minutos de acréscimo", disse zagueiro Pepe após jogo.

No ano passado, Tello também foi contestado pelo Palmeiras na derrota por 3 a 0 contra a LDU, pela semifinal da Copa Libertadores da América. Os palmeirenses questionaram o pênalti marcado a favor do time equatoriano após um toque de mão de Andreas Pereira, que bloqueou um chute forte de Quiñonez de fora da área.

Outro episódio marcante de sua carreira ocorreu pouco antes da Copa de 2022. Ao apitar a final do Troféu dos Campeões da Argentina entre os rivais Racing e Boca Juniors, Tello expulsou dez atletas após uma briga generalizada em campo.

PERFIL E TRAJETÓRIA

Aos 44 anos, Facundo Tello integra o quadro da Fifa desde 2019. Esta é sua segunda participação em Copas do Mundo: no Qatar-2022, ele comandou três partidas  duas na fase de grupos (Suíça x Camarões e Coreia do Sul x Portugal), além das quartas entre Portugal e Marrocos. Agora, em 2026, ele já esteve à frente de dois jogos da primeira fase: o empate entre Canadá e Bósnia e a vitória da África do Sul sobre a Coreia do Sul.

No ano passado, o juiz argentino integrou a escala da Fifa no Mundial de Clubes. Ele trabalhou no empate entre Real Madrid e Al-Hilal, pela primeira fase, e na vitória do Borussia Dortmund sobre o Monterrey, pelas oitavas de final. No cenário sul-americano, acumula no currículo diversos confrontos de Eliminatórias, Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana.

Recentemente, no início de abril, Tello viveu um momento frustrante ao apitar a repescagem da Copa do Mundo entre República Democrática do Congo e Jamaica. O árbitro sofreu uma lesão na perna esquerda durante a prorrogação, precisou ser substituído e deixou o gramado chorando.