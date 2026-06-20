Árbitro de EUA e Austrália recebe atendimento em campo; relembre outros casos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre Estados Unidos e Austrália nesta sexta-feira (19) precisou ser interrompida para que o árbitro Felix Zwayer recebesse atendimento médico. O alemão sentiu dores na coxa esquerda e se deitou no gramado, já nos acréscimos do segundo tempo.

Logo após o atendimento, o árbitro se levantou e continuou atuando pelos minutos finais do duelo. A seleção americana bateu por 2 a 0 os australianos e garantiram a classificação para a próxima fase com um jogo de antecedência.

Casos como o do árbitro alemão são raros em Copas do Mundo, e o ocorrido chamou a atenção.

O protocolo de atendimento médico a juízes de futebol, da Ifab (Associação Internacional de Futebol), que regulamenta as regras da modalidade, diz que "caso um árbitro fique incapacitado, o jogo poderá continuar sob a supervisão dos demais oficiais de partida até que a bola saia de jogo novamente".

Durante a repescagem para o mundial da Fifa deste ano, Facundo Tello sofreu lesão grave e deixou o gramado chorando. O árbitro argentino, 44, apitava a disputa entre Congo e Jamaica, vencida pelos congoleses por 1 a 0, que voltaram ao torneio após 52 anos.

O jogo já estava na prorrogação quando foi paralisado, no estádio de Guadalajara. Dario Herrera substituiu o conterrâneo e apitou os minutos finais da partida.

Outro caso parecido ocorreu há dois anos, durante jogo entre Peru e Canada, válido pela Copa América 2024, quando o árbitro assistente guatemalteco Humberto Panjoj desmaiou e foi atendido em campo. Panjoj não voltou para a partida.

Outro incidente grave envolvendo arbitragem aconteceu durante uma partida da Europa League, em 2018.

Fredrik Klyver, árbitro assistente no duelo entre Sturm Graz e AEK Larnaca, foi atingido na cabeça por um copo arremessado da arquibancada. Ele foi retirado com a cabeça enfaixada e não retornou ao campo.