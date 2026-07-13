Árbitro de El Salvador vai apitar semifinal da Copa entre França e Espanha
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O árbitro salvadorenho Iván Arcides Barton Cisneros, de 35 anos, foi o escolhido pela Fifa para apitar o jogo semifinal da Copa do Mundo entre França e Espanha, nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no estádio AT&T, em Dallas.
Como auxiliares ele terá o compatriota David Moran e o nicaraguense Antonio Pupiro.
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O trio esteve em outras três partidas neste Mundial: Turquia 0 x 1 Paraguai e Japão 1 x 1 Suécia, ambos na fase de grupos, e Suíça (4) 0 x 0 (3) Colômbia, pelas oitavas de final.
Nesses duelos, ele aplicou dez cartões amarelos e um vermelho.
Barton nasceu na cidade de Santa Ana em 1991 e se formou em Ciências Químicas na Universidade de El Salvador. Em 2018, ele começou a fazer parte do quadro de arbitragem da Fifa, iniciando sua carreira internacional.
Na atual edição do Mundial, foi o primeiro juiz a aplicar a Lei Vinicius Jr., na partida entre Turquia e Paraguai, ao expulsar o camisa 10 paraguaio Almirón por ter falado com um adversário cobrindo a boca, o que é proibido devido aos casos de racismo sofridos pelo atacante brasileiro enquanto jogador do Real Madrid.
Antes da Copa, Barton apitou a estreia da seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, quando os comandados de André Jardine bateram a Alemanha por 4 a 2.
No ano seguinte, na Copa do Mundo do Qatar, ele foi o árbitro da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Suíça, pela fase de grupos.
No ano passa do, atuou no Mundial de Clubes e apitou a vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Chelsea, pela fase de grupos, e a vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, pelas oitavas de final.