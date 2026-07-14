Árbitro de Brasil x Noruega apitará Inglaterra x Argentina na Copa
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O árbitro Ismail Elfath apitará a semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina, anunciou a Fifa (Federação Internacional de Futebol) nesta segunda-feira (13). O americano comandou Brasil e Noruega pelas oitavas de final, partida em que a seleção brasileira foi eliminada do torneio.
Além desse confronto, Elfath arbitrou a vitória da Espanha por 1 a 0 sobre o Uruguai e o empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão, ambos pela fase de grupos.
Corey Parker e Kyle Atkins, também dos Estados Unidos, serão os assistentes da partida entre Inglaterra e Argentina.
Nas três partidas da Copa, o Elfath distribuiu oito cartões amarelos e um vermelho. Ele integra o quadro da Fifa desde 2016.
Na partida entre Brasil e Noruega, o lance mais polêmico foi o pênalti marcado em Matheus Cunha. O atacante foi derrubado pelo zagueiro Ajer, mas o árbitro precisou do auxílio do VAR (árbitro assistente de vídeo) para anotar a infração. A penalidade foi desperdiçada por Bruno Guimarães.
Elfath nasceu em Casablanca, no Marrocos, mas se mudou para os Estados Unidos aos 18 anos para estudar engenharia mecânica na Universidade do Texas, onde se formou.
Antes do Mundial, Elfath apitou a final da Copa Intercontinental entre PSG e Flamengo. O clube francês conquistou o título nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.
Inglaterra e Argentina entram em campo às 16h desta quarta-feira (15), no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta.