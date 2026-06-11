Árbitro brasileiro fica a um cartão vermelho de igualar, em um jogo, o total expulsões da Copa passada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Logo no primeiro jogo da Copa do Mundo 2026, faltou apenas um cartão vermelho para o árbitro Wilton Pereira Sampaio igualar toda a marca de expulsões do Mundial passado.

Na partida entre México e África do Sul, o juiz brasileiro expulsou três jogadores (dois sul-africanos e um mexicano), quase atingindo a marca da Copa de 2022. No Qatar, ao todo foram mostrados quatro cartões vermelhos, número que se repetiu em 2018 e em 1938.

O recorde de expulsões é da Copa de 2006, com 28. Em seguida, a edição com mais cartões vermelhos foi em 1998, com 22.

A marca de Wilton também ficou perto do recorde de expulsões em uma partida de Copa, registrado em 2006 entre Portugal e Holanda, com quatro cartões vermelhos.

Este foi ainda o jogo de abertura com mais cartões vermelhos. O recorde anterior era de duas expulsões na partida entre Argentina e Camarões em 1990.

A África do Sul ainda igualou neste jogo o total de cartões vermelhos que recebeu nas outras três Copas que participou (1998, 2002 e 2010).

Na história das Copas, o Brasil é o país com mais expulsões, 11, seguido por Argentina (10) e Uruguai (9).