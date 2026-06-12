Apps apostam na IA contra atraso do delivery na Copa; ações incluem cupons, figurinhas e descontos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto as seleções brigam pela classificação na Copa 2026, iFood e Keeta entrarão em outra batalha fora do campo: a briga por quem consegue atrair mais pedidos e entregá-los sem atraso. Aplicativos apostam em sistemas próprios e ferramentas de inteligência artificial para prever picos de demanda, ajustar e otimizar rotas dos entregadores, além de escalar cupons, descontos, figurinhas e patrocínios às transmissões do torneio. Pedidos de snacks e bebidas antes do jogo disparam, e há picos de reposição nos intervalos e após o fim das partidas.

A vice-presidente de marketing do iFood, Ana Gabriela Lopes, diz que o maior desafio da empresa na última Copa foi equilibrar a distribuição de pedidos durante os jogos. Neste ano, segundo ela, o nível de monitoramento cresceu.

"Se um restaurante não tiver capacidade para absorver o volume de demanda esperado, o sistema pode sugerir que ele pause temporariamente os pedidos e redirecionar o consumidor para alternativas de qualidade, evitando frustrações antes que elas aconteçam", afirma Lopes. Ela também recomenda antecedência aos clientes, em especial nos jogos da seleção brasileira.

Há menos de um ano em operação no Brasil, a Keeta, controlada pela chinesa Meituan, é utilizada por 1,8% de estabelecimentos que fazem entregas no Brasil, segundo levantamento da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) de abril deste ano. O iFood atende 99,1%.

A empresa, que vê na Copa uma chance de aumentar sua visibilidade, oferece cupom de R$ 50 caso o pedido não chegue no horário prometido. Segundo o diretor de marketing Rodrigo Farah, a companhia tem tecnologia capaz de simular um bilhão de rotas por segundo, e o tempo médio de entrega é de 28 minutos para pedidos em um raio de até três quilômetros.

As concorrentes adotaram estratégia de marketing semelhante: patrocinar canais de transmissão das partidas do torneio. A Keeta está no SBT e tem Galvão Bueno, principal narrador da emissora, como garoto-propaganda. O iFood é o maior patrocinador da Cazé TV, única a transmitir todos os 104 jogos do Mundial.

A empresa brasileira, que é patrocinadora oficial da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), também fechou parceria com a Panini fabricante do álbum de figurinhas oficial da Copa, que permite que os colecionadores comprem o álbum e pacotes de figurinhas. Segundo Ana Gabriela Lopes, em 30 dias foram vendidos mais de 6,7 milhões de itens entre figurinhas e álbuns, número 26 vezes maior que em 2022.

A Keeta criou 22 figurinhas virtuais, relacionadas a algumas seleções. Os usuários terão acesso fazendo pedidos e interagindo no aplicativo e, ao final da campanha, poderão trocá-las por cupons e benefícios. A empresa também oferece cupons diários de até 50% de desconto durante a Copa.

No iFood, uma central de monitoramento direciona promoções a serem apresentadas em categorias diferentes do aplicativo, a depender do jogo ou da demanda.

A Keeta também trouxe o russo Iurii Torski, torcedor que ficou famoso nas redes sociais em 2018 como o "feiticeiro do hexa". Já o iFood está vendendo pelúcias do canarinho, mascote da seleção brasileira.