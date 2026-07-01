Após vitória, França assume liderança do ranking da Fifa; Brasil é o 5º

(UOL/FOLHAPRESS) - A França voltou à liderança do ranking da Fifa nesta terça (30), após eliminar a Suécia por 3 a 0 em jogo válido pela segunda fase da Copa do Mundo.

Vitória desta terça-feira (30) rendeu nove pontos para a França. A Fifa adotou, a partir deste ano, um ranking ao vivo, assim como no tênis. Nele, os pontos vão sendo computados assim que os jogos acabam e, com os pontos do 3 a 0 desta terça-feira (30), os franceses somam 1916,24 pontos e ultrapassaram a Argentina, que era a líder até então.

No ranking consolidado, a França chegou em terceiro no Mundial. Mesmo com o ranking ao vivo, a Fifa segue fazendo o ranking normal, divulgado após as datas Fifa. Nele, a França era a terceira colocada, atrás de Espanha e Argentina.

Líder do ranking nunca venceu a Copa. Nunca o país que chegou líder do ranking venceu a Copa do Mundo, como o Brasil em 2006, 2010 e 2022, a Espanha em 2014 e a Alemanha em 2018.

Brasil está no top 5. A seleção brasileira chegou à Copa ocupando a sexta colocação do ranking, mas, com as três vitórias seguidas, assumiu a quinta colocação com 1804,92 pontos.

Quem perdeu posições foi Portugal, que era o quinto, mas, com os empates contra RD Congo e Colômbia, agora é o oitavo colocado. Os portugueses perderam pontos durante Copa e atualmente têm 1764,86.

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Veja o Top 10

1 - França

2 - Argentina

3 - Espanha

4 - Inglaterra

5 - Brasil

6 - Marrocos

7 - Holanda

8 - Portugal

9 - México

10 - Bélgica