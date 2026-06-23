Após susto na estreia e baque, seleção retoma ambiente positivo na Copa

NOVA JERSEY, EUA E MIAMI, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Nos primeiros dias da seleção na Copa, o ambiente alegre e positivo nos treinamentos era claro no dia a dia. Essa atmosfera sofreu um baque com a estreia difícil e o empate em 1 a 1 contra Marrocos, mas retornou com a vitória sobre o Haiti na última sexta-feira (19), na Filadélfia.

No treinamento desta terça-feira (23), os jogadores entraram sorridentes, e até brincaram com a imprensa que acompanhava a atividade. Ao receber um "bom dia", Neymar brincou que os jornalistas davam bom dia a ele mas não davam a Matheus Cunha.

Durante os 15 minutos abertos a jornalistas, muitos sorrisos e conversas entre Neymar, Vini Jr. e o técnico Carlo Ancelotti, com a volta do clima descontraído que tinha se tornado marca nas primeiras duas semanas da seleção nos EUA.

O bom clima dos últimos dois é um contraste com o ambiente mais sério que acompanhou o time do Brasil por alguns dias depois da estreia na Copa do Mundo. Jogadores com semblante mais fechado, menos brincadeiras e até um treino completamente fechado, algo que não aconteceu depois do 3 a 0 diante do Haiti.

Até o treinador Carlo Ancelotti chegou a admitir o peso do 1 a 1 com Marrocos.

"A primeira parte do jogo foi um pouco inesperada. Eu pensava que a equipe podia jogar melhor. Pode ser que a estreia da Copa do Mundo, o peso da camisa, isso pode influenciar um pouco o aspecto mental dos jogadores", disse, antes do confronto diante do Haiti.

A seleção agora tenta manter o ambiente em alta com uma vitória sobre a Escócia. A partida será às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (24), em Miami.