Após polêmica, Fifa coloca intérpretes de espanhol para entrevistas na Copa

(UOL/FOLHAPRESS) - Após polêmica no pós-jogo de Brasil x Marrocos, a Fifa irá disponibilizar intérpretes de espanhol em todas as partidas.

O QUE ACONTECEU

Recomendação para não usar o espanhol nas entrevistas após o jogo do Brasil causou polêmica. Tanto nas coletivas de Ancelotti e de Vini Jr., quanto na de Hakimi, foi pedido aos jornalistas que não perguntassem em espanhol. Vídeos destes momentos viralizaram nas redes sociais e geraram críticas.

Brasil e Marrocos não solicitaram intérprete em espanhol. Os dois países optaram em pedir intérpretes para outras línguas. A seleção brasileira pediu em italiano e português, e os marroquinos solicitaram francês e árabe.

Episódio gerou teorias dos fãs. Como a partida foi nos EUA, houve quem perguntasse se haveria veto de Trump ao uso do idioma, já que o presidente é conhecido por sua atuação contra a comunidade latina; porém, a Casa Branca não tem envolvimento com isso. Outros se perguntavam o motivo, já que o México, país hispânico, é uma das sedes do torneio.

A Fifa passará a ter intérprete da língua em todos os jogos. A informação foi confirmada por um porta-voz da entidade e, assim, o idioma se juntará ao inglês como as duas línguas presentes em todas as coletivas. Segundo a federação, era uma questão operacional, já que, além do obrigatório em inglês, as seleções indicam os idiomas para serem traduzidos. Normalmente, muitos times pedem, o que não foi o caso sábado.

Nunca houve proibição. De acordo com a Fifa, o pedido era apenas que, na hora de perguntar, as questões fossem feitas nas línguas com intérprete para que quem acompanhasse a tradução no hub de mídia da entidade pudesse entender o que havia sido falado.