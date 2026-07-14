Após pedido 'urgente', Fifa autoriza Argentina a usar uniforme 'da sorte' contra a Inglaterra na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa autorizou que a seleção da Argentina use o uniforme reserva na partida contra a Inglaterra, nesta quarta-feira (15), pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O confronto acontece no Mercedez-Benz Stadium, em Atlanta, às 16h (de Brasília).

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Confira a tabela de jogos da Copa do Mundo O pedido "urgente" da AFA (Associação de Futebol Argentino) foi motivado por uma superstição. As duas vezes em que enfrentaram os ingleses vestindo a camisa azul escura, em 1986 (México) e em 1998 (França), os sul-americanos levaram a melhor.

Já nas edições de 1966 (Inglaterra) e 2002 (Japão/Coreia), usando a tradicional indumentária alviceleste, terminaram derrotados.

A solicitação para vestir o "uniforme da sorte" foi feita no domingo (12) pelos argentinos e aceita pela entidade máxima do futebol nesta segunda (13).

Do outro lado, os jogadores da Inglaterra devem ir a campo com camisas, calções e meiões brancos, o uniforme tradicional dos Três Leões.

HISTÓRICO DA SUPERSTIÇÃO

A Copa do México foi a edição em que Diego Maradona garantiu a ida dos argentinos para a semifinal com "La Mano de Diós" (A Mão de Deus, em espanhol).

No lance do primeiro gol, o astro da Alviceleste disputou a bola pelo alto com o goleiro britânico Peter Shilton. Ao saltar para o cabeceio, Maradona usou a mão esquerda para tirar a bola do camisa 1 e desviá-la para o gol.

A arbitragem não assinalou a infração, e o gol foi validado. Posteriormente, o feito foi classificado pelo então camisa 10 como "vingança" pela atuação inglesa na Guerra das Malvinas, que resultou na morte de 649 militares argentinos e 255 britânicos, em 1982.

O segundo gol de Maradona é uma das jogadas mais bonitas daquele Mundial. Ainda no campo de defesa, o craque se livra de dois marcadores e parte em velocidade para o ataque. Chegando à área inglesa, dribla dois marcadores, finta o goleiro e, com a meta escancarada diante de si, divide com um defensor e manda a bola para a rede.

Passados 12 anos, na França, a vitória sul-americana veio nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. O jogo ainda ficou marcado pelo descontrole do meia David Beckham, ainda com 23 anos, expulso no final do primeiro tempo por chute no também meio-campista Diego Simeone.

Na Copa na Inglaterra, em 1966, os ingleses vestiam o uniforme branco e os sul-americanos o tradicional azul e branco. O capitão argentino Antonio Rattín foi expulso da partida e facilitou a tarefa do britânicos, que conseguiram uma vitória magra de 1 a 0.

De novo com o traje alviceleste -mesmo diante dos ingleses de vermelho--, a Argentina levou a pior na fase de grupos da edição sediada no Japão e na Coreia do Sul, em 2002. A partida válida pela segunda rodada terminou 1 a 0, gol marcado de pênalti por Beckham.

O jogo abriu caminho para a eliminação precoce dos sul-americanos naquele ano: empataram o terceiro jogo com a Suécia e caíram na fase de grupos.

A Inglaterra avançou para as oitavas de final e seria eliminada na fase seguinte, diante da seleção brasileira -em atuação de gala do então camisa 11 do Brasil, Ronaldinho Gaúcho.