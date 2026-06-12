Após 'lenda' Wilton na abertura, árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel é escalado para Bélgica x Egito

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A arbitragem brasileira terá seu segundo representante em campo na Copa do Mundo na próxima segunda-feira (15), com Ramon Abatti Abel. O catarinense foi escalado para apitar Bélgica x Egito, em Seattle, pela primeira rodada do Grupo G. A bola rola às 16h (de Brasília).

A designação ocorre dias depois de Wilton Pereira Sampaio chamar atenção na abertura do torneio. No jogo entre México e África do Sul, o árbitro goiano expulsou três jogadores, ficou a um cartão vermelho de igualar o total de expulsões de toda a Copa de 2022 e foi apelidado de "lenda" por torcedores nas redes sociais.

Raphael Claus, ainda sem data de estreia prevista, fecha o trio de brasileiros escalados como árbitros principais na Copa do Mundo.

Aos 36 anos, Ramon fará sua estreia em Copas. Natural de Turvo, no sul de Santa Catarina, ele se tornará o primeiro árbitro catarinense a comandar uma partida do torneio.

Apesar da estreia em Copas, Ramon já acumula experiência em torneios internacionais. Integrante do quadro da Fifa desde 2023, foi o primeiro árbitro brasileiro a apitar uma final olímpica do futebol masculino, na decisão entre Espanha e França nos Jogos de Paris-2024. No ano seguinte, trabalhou no Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos.

A equipe de arbitragem terá ainda os assistentes brasileiros Danilo Manis e Rafael Alves. O peruano Kevin Ortega será o quarto árbitro, enquanto Michael Orue atuará no VAR.

Nos últimos dois anos, Ramon Abatti Abel esteve envolvido em episódios de repercussão na arbitragem brasileira.

Em outubro de 2024, foi afastado pela CBF após a partida entre Palmeiras e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. O Fortaleza questionou a marcação de pênaltis durante o jogo disputado no Allianz Parque.

Em maio de 2025, foi denunciado pela Procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por não aplicar corretamente a nova regra de reposição de bola dos goleiros durante Palmeiras x Botafogo. No lance, o goleiro John permaneceu cerca de 20 segundos com a bola nas mãos sem que a contagem fosse iniciada de imediato pela arbitragem.

Meses depois, o STJD suspendeu Ramon Abatti Abel por 40 dias por erros apontados no clássico entre São Paulo e Palmeiras. A corte entendeu que houve falhas ao não marcar um pênalti e ao não expulsar jogadores envolvidos em lances da partida. Antes da punição, ele já havia sido afastado pela CBF para treinamento.