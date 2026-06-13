Após empate entre Canadá e Bósnia, torcedores citam falta de sorte e elogiam clima da Copa em Toronto

TORONTO, CANADÁ (FOLHAPRESS) - A frustração pelo resultado estava presente, mas longe de se transformar em pessimismo.

Na saída do estádio após o empate por 1 a 1 entre Canadá e Bósnia e Herzegovina, na abertura da Copa do Mundo no Canadá, muitos torcedores deixaram as arquibancadas com a sensação de que o time da casa fez o suficiente para vencer e que a falta de sorte pesou mais do que qualquer deficiência em campo.

Com o rosto pintado com a bandeira canadense, Mayur Monchero, 25, parava para fotos com outros torcedores enquanto deixava o estádio. Apesar da decepção pelo resultado, ele preferiu destacar o desempenho da equipe.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats "Eu esperava que o Canadá vencesse, claro. Estou triste. Mas não foi uma derrota", afirmou. "Criamos muitas oportunidades e mostramos um bom futebol. Acho que temos futuro."

Monchero disse que continuará acompanhando a seleção ao longo do torneio. "Vou seguir torcendo", resumiu ele.

A avaliação de que o empate teve mais relação com circunstâncias do jogo do que com o desempenho canadense também apareceu entre outros torcedores.

Moradora de Montreal, a tradutora Maria Luísa Pires, 54, acompanhou a partida das arquibancadas e disse ter gostado da atitude da equipe.

"Às vezes, é uma questão de sorte. Todas as circunstâncias precisam se alinhar para a bola entrar", afirmou. "Mas eles lutaram o tempo todo. Estavam bem coordenados."

Para Maria Luísa, um dos momentos mais marcantes da noite aconteceu antes mesmo de a bola rolar. Segundo ela, a cerimônia de abertura e a execução dos hinos mostraram um lado da diversidade canadense que nem sempre aparece para quem vê o país de fora.

"As pessoas de Québec costumam ter uma identidade muito forte, diferente da identidade federal canadense. Temos línguas diferentes e, muitas vezes, isso cria divisões", disse. "Mas o esporte faz as pessoas esquecerem essas diferenças."

Ela destacou que os anúncios no estádio foram feitos em inglês e francês e que o público demonstrou respeito durante a execução do hino bósnio.

"Quando o hino da Bósnia tocou, as pessoas ficaram em silêncio. Foi uma demonstração de respeito. Acho que isso representa muito a cultura canadense."

Do outro lado, torcedores bósnios também deixavam o estádio satisfeitos com o resultado. Mevlid Memisevic, 47, que viajou dos Estados Unidos para acompanhar a partida, considerou o empate justo.

"Foi um jogo muito honesto. Foi equilibrado", disse. "A Bósnia jogou bem. Tivemos um pouco de sorte, mas jogamos muito bem."

Mesmo sem apontar a seleção entre as favoritas do torneio, ele acredita que a equipe pode avançar para a próxima fase.

"Nós temos chances. Queremos chegar à próxima etapa e vamos ver o quão fortes podemos ser."

Meriam Demirovic, 22, filha de imigrantes bósnios e moradora da região de Washington, também viajou a Toronto para acompanhar a seleção.

Sem conseguir comprar ingressos para o estádio, preferiu assistir à partida ao lado de outros torcedores da comunidade bósnia espalhada pela cidade.

"Para uma família de imigrantes, ver a Bósnia em uma Copa do Mundo significa muito", afirmou. "O país passou por muita coisa ao longo da história. Só estar aqui já é especial."

Ela lamentou que muitos compatriotas não conseguiram viajar a Toronto. "Conheço pessoas que tentaram vir e tiveram o visto negado. Isso é triste."

Apesar das dificuldades, Meriam vê motivos para otimismo dentro de campo. Ela destacou a nova geração da seleção, formada em parte por filhos de imigrantes criados fora do país, mas que optaram por defender a Bósnia.

"É um grupo muito jovem e com muita energia", disse. "Tem jogadores que nasceram fora da Bósnia, mas continuam carregando esse amor pelo país."