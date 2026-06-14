Após empate, Ancelotti diz que a Copa não se ganha no 'primeiro jogo'

NOVA JERSEY, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti admitiu que não gostou do primeiro tempo do Brasil, mas, depois do empate com o Marrocos, disse que o torneio não se resolve na estreia.

"Temos que fazer a avaliação da primeira parte, a equipe não jogou bem, alguns problemas de equilíbrio de equipe. Falta demais, muitas bolas perdidas, e aí temos que melhorar nesse aspecto. Fomos melhor no segundo tempo e não podemos perder a confiança. Não podemos pensar que o time está perfeito no primeiro jogo. Tomamos esse resultado, que não é ruim, e vamos lutar no próximo jogo. A Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo.", disse o treinador brasileiro.

E Endrick, por que não entrou? "Eu não estou aqui para falar de um jogador individualmente. Falo da equipe. Na primeira parte não jogou bem. No segundo tempo, melhorou. Tivemos oportunidades e temos que acertar mais".

O que vem pela frente? "Acho que a primeira parte foi difícil, o time estava um pouco ansioso. A segunda parte foi muito melhor. Foi um jogo difícil. A equipe vai melhorar no próximo jogo".

O que você aprovou nesse jogo? "A equipe lutou até o último minuto. A coisa positiva é que é bastante claro o que temos que melhorar. O que fizemos bem nos dois amistosos não saiu bem no primeiro tempo. Temos que seguir trabalhando para ter uma equipe mais equilibrada e mais agressiva na frente".

O que mais Ancelotti disse

As críticas da torcida. Torcedor está sendo exigente?

A crítica você precisa aceitar quando o time não joga bem. Eu não faço críticas individuais, a crítica é para a equipe que não jogou bem na primeira parte.

Vini Jr.

"Vini Jr. jogou bem, foi perigoso. Acredito que pela qualidade que ele tem, vai fazer um grande Mundial".

Ficou satisfeito? Confiança inabalável?

Confiança total. Eu acho que no futebol nem tudo sai perfeitamente. Quando não sai perfeitamente tem que fazer uma crítica positiva para melhorar as coisas. Isso é só o começo do caminho.

Seu 11 inicial pode mudar?

"Pode mudar, dependendo das características do rival".

Jogadores falaram muito de ansiedade

"Temos que fazer uma avaliação disso, obviamente pode acontecer, a pressão é muito alta, e pouco a pouco vamos melhorar nesse aspecto".