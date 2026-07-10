Após eliminar o Brasil, Haaland vê música gravada na adolescência virar fenômeno na Noruega

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Erling Haaland, 25, voltou a ser assunto na Noruega dias após eliminar o Brasil da Copa do Mundo 2026. Autor dos dois gols da vitória por 2 a 1 sobre a seleção brasileira nas oitavas de final, o atacante viu uma música gravada na adolescência alcançar o primeiro lugar no Spotify do país depois de ganhar um remix oficial do DJ Kygo.

A faixa, intitulada Kygo Jo, foi gravada em 2017, quando Haaland tinha apenas 16 anos, ao lado dos amigos Erik Botheim -hoje também jogador profissional -- e Erik Tobias Sandberg. O trio se apresentava como Flow Kingz e publicou um videoclipe despretensioso no YouTube, sem imaginar que quase uma década depois a gravação voltaria aos holofotes.

Embalada pelo desempenho da seleção norueguesa na Copa, a produção ultrapassou 22 milhões de visualizações. O impulso decisivo veio de Kygo, um dos principais nomes da música eletrônica da Noruega. Antes do confronto contra o Brasil, o DJ prometeu lançar um remix oficial da canção caso o atacante marcasse na partida. Halland balançou as redes duas vezes e o músico cumpriu a promessa.

O lançamento impulsionou ainda mais o interesse pela gravação original, que passou a liderar as paradas de streaming no país. O episódio transformou uma curiosidade da adolescência de Haaland em um fenômeno musical, ampliando a repercussão do jogador para além do desempenho na Copa do Mundo.