Após eliminar Alemanha, Paraguai desafia invicta França por vaga nas quartas de final da Copa

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Eliminar a Alemanha só elevou o grau de dificuldade para que o Paraguai continue nesta Copa do Mundo.

Neste sábado (4), às 18h (de Brasília), a equipe comandada por Gustavo Alfaro enfrenta a França, na Filadélfia, por uma vaga nas quartas de final.

A classificação sobre os alemães recolocou os paraguaios entre os protagonistas da competição depois de anos sem campanhas de destaque. Teve até feriado nacional.

Pela frente, os franceses, que venceram os quatro jogos disputados até aqui. Foram 13 gols marcado e apenas 2 sofridos pelos Azuis.

O favoritismo francês, porém, não aparece no discurso de Didier Deschamps. Depois da vitória por 3 a 0 sobre a Suécia, o treinador afirmou ter acompanhado a eliminação da Alemanha e descartou qualquer leitura de que a classificação paraguaia tenha sido casual.

"A Alemanha é uma bela equipe. [O Paraguai] é um adversário que tem bons jogadores. Não avançaram às oitavas de final por sorte", afirmou.

A partida revive um confronto marcante da história das Copas. Em 1998, na França, as duas seleções se enfrentaram nas oitavas de final. Depois de 113 minutos sem gols, o zagueiro Laurent Blanc marcou na prorrogação e classificou os anfitriões pelo extinto sistema do "gol de ouro" (quem fazia ganhava).

Deschamps capitaneou aquela equipe francesa, que conquistou seu primeiro Mundial superando o Brasil por 3 a 0 na decisão.

O Paraguai chega ao duelo impulsionado por uma atuação heroica. Contra a Alemanha, suportou a pressão durante 120 minutos e levou a decisão para os pênaltis. Orlando Gill defendeu duas cobranças, Jonathan Tah desperdiçou outra, e José Canale converteu a batida que definiu a classificação dos sul-americanos.

Gill tornou-se um dos personagens da campanha. O goleiro de 26 anos atua no San Lorenzo, da Argentina, e a companheira, Melissa Ávalos, viveram um drama familiar após o nascimento do primeiro filho do casal, Lautaro.

Em publicação no Instagram, Melissa revelou que os dois precisaram se desfazer de bens para tratar os problemas de saúde do bebê. "Orlando vendia as roupas do clube onde jogava para cobrir os gastos."

Ela ainda contou que a camisa da seleção sub-20 do Paraguai, usada por Gill, foi uma das peças que ele não pôde guardar de lembrança. A peça, no entanto, teria sido vendida a um amigo chamado Pedro Suarez, que teria prometido devolvê-la sem qualquer cobrança desde que vencessem a França, segundo a agência de notícias Reuters.

Se a campanha paraguaia foi construída a partir da consistência defensiva, a França chega apoiada na força do ataque.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Bradley Barcola marcaram 12 dos 13 gols da equipe na Copa o outro foi de Désiré Doué.

A partida deste sábado pode enfrentar uma dificuldade. São esperadas temperaturas que excedem as recomendações do sindicato Fifpro, de jogadores, para a prática segura do esporte, à medida que uma onda de calor se instala sobre grandes áreas dos EUA e partes do Canadá.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA alertou nesta semana que a onda de calor um sistema de alta pressão que retém o ar quente sob si pode fazer com que os índices de calor atinjam de 40°C a 46°C em partes do Meio-Oeste e da Costa Leste, afetando muitos locais que sediarão jogos da Copa do Mundo.