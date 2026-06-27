Após eliminação, Uruguai cancela voo fretado e faz atletas voltarem em avião comercial, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a eliminação do Uruguai na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, a AUF (Associação Uruguaia de Futebol) decidiu cancelar o voo fretado que levaria a delegação de volta a Montevidéu.

Segundo o jornal El País, do Uruguai, os jogadores retornarão em voos comerciais.

A derrota de 1 a 0 para a Espanha, na sexta-feira (26), em Guadalajara, no México, causou grande impacto na comissão técnica, nos jogadores, nos torcedores e nos dirigentes.

A delegação composta por 26 jogadores que disputou a Copa não voltará junta a Montevidéu.

A seleção uruguaia deve sair em busca de um treinador, já que Marcelo Bielsa não deve continuar no cargo. O contrato ia até a participação da celeste no Mundial e, com a eliminação, o vínculo do argentino chegou ao fim.

O Uruguai se despede da Copa do Mundo com dois empates, diante de Arábia Saudita e Cabo Verde, e uma derrota, contra a Espanha. Os uruguaios somaram dois pontos no Mundial, com quatro gols sofridos e três marcados.