Após brilhar na Copa, Vozinha supera até Neymar no Google no Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vozinha é maior que Neymar? Ao menos por algumas horas, o goleiro de Cabo Verde pode dizer que sua popularidade digital no Brasil superou a do camisa 10 da seleção brasileira -e tudo graças à sua atuação heroica no empate por 0 a 0 com a Espanha, na Copa do Mundo.

Josimar Dias, o Vozinha, teve mais buscas no Google no Brasil do que Neymar durante o jogo desta segunda-feira (15). O interesse pelo cabo-verdiano superou as marcas do craque do Santos, jogador mais popular na Busca, e ele virou o assunto que mais bombou no país nas 24 horas seguintes ao término da partida, às 15h.

Brasileiros também pesquisaram mais sobre Cabo Verde do que sobre o próprio país. As buscas sobre a nação africana lusófona aumentaram 16 vezes entre segunda e esta terça-feira (16), com destaque para perguntas como "Onde fica Cabo Verde?" e "Cabo Verde fala português?".

Dúvidas mais populares sobre Vozinha também chamam a atenção. Além de registros comuns como "Quem é Vozinha?" e "Onde joga Vozinha?", o Google apontou a pergunta "Vozinha é brasileiro?" como a quarta mais feita na Busca.

No ranking mundial, o Brasil foi o terceiro com maior interesse de busca sobre o veterano de 40 anos. O país só ficou atrás de Cabo Verde, em primeiro, e Portugal, em segundo.

DIA DE HERÓI

Vozinha se destacou com grandes defesas contra a Espanha e foi eleito o melhor da partida. Após realizar intervenções fundamentais para segurar o 0 a 0 no placar, o goleiro se emocionou em entrevista à imprensa.

Estrela cabo-verdiana também explodiu nas redes sociais. No momento em que esta reportagem foi publicada, Vozinha registra 10 milhões de seguidores no Instagram -ele chegou ao primeiro milhão durante o jogo. O crescimento contou com um "empurrãozinho" da CazéTV, que transmitiu a partida no Brasil.

A história do seu apelido desperta curiosidade. Josimar passou a ser chamado assim ainda na infância, quando jogava futebol na ilha de São Vicente. uma das dez que formam Cabo Verde. Por ser pequeno, ele acabava levando muitas pancadas e, como não vivia com os pais, corria para os braços da avó.

Cabo Verde volta a campo no próximo domingo (21), contra o Uruguai. Estreante em Copa do Mundo, a seleção está no Grupo E e encerra a primeira fase contra a Arábia Saudita, no dia 26.