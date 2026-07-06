Após atender a apelos por Endrick, Ancelotti vê Brasil cair com falhas do atacante

NEW JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti ouviu durante toda a participação do Brasil na Copa do Mundo pedidos para que desse chances mais significativas a Endrick. O técnico atendeu a esses apelos nos mata-matas do torneio e apostou no atacante de 19 anos nas partidas contra Japão e Noruega, com resultados diferentes.

Diante dos japoneses, o jogador foi acionado no intervalo, quando a seleção perdia por 1 a 0. Não teve grandes momentos técnicos, mas sua presença de área mudou a disposição tática da equipe e contribuiu para a construção da vitória de virada, por 2 a 1, assegurada com um gol de Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo.

Nas oitavas de final, não deu certo. Endrick entrou aos 13 minutos da etapa final, no lugar de Matheus Cunha, e logo em seguida recebeu um lindo passe de Vinicius Junior. Na cara do goleiro Nyland, atrapalhou-se no domínio, adiantou demais a bola e, desequilibrado, finalizou à direita da trave. Àquela altura, o placar estava zerado.

Depois, com a entrada de Neymar, o jovem passou a atuar aberto pelo lado direito, também com responsabilidades defensivas. Aos 34, no lance que abriu caminho para o triunfo, ofereceu pouquíssima resistência a Schjelderup, que o driblou com facilidade e cruzou para Haaland. Foi também em jogada no setor que a Noruega ampliou, em nova conexão Schjelderup-Haaland.

A Noruega venceu por 2 a 1.

"O Endrick entrou para dar mais profundidade ao time, teve uma oportunidade um ou dois minutos depois. Na sequência, para ter qualidade no último terço, colocamos Neymar na frente e Endrick na direita", disse Ancelotti, explicando a lógica por trás de suas escolhas, que desta vez não funcionaram.

O treinador já chegou aos Estados Unidos de contrato renovado com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) até a Copa do Mundo de 2030. Em entrevista recente à Folha, ao listar os atletas com os quais conta no próximo ciclo, incluiu o nome do garoto que está voltando ao Real Madrid, após um período de empréstimo ao Lyon.