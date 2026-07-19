Após 3º lugar na Copa, Tuchel diz que Inglaterra reduziu distância para principais seleções

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, destacou a competitividade da seleção na vitória por 6 a 4 sobre a França neste sábado (18). O resultado garantiu o terceiro lugar aos ingleses na Copa do Mundo.

"A França foi campeã há oito anos e finalista há quatro. Ainda existe uma diferença, mas acredito que conseguimos reduzi-la. É o primeiro passo para mostrar que podemos competir", afirmou Tuchel.

2O treinador alemão disse que entrou em campo preocupado com o desgaste físico da equipe.

"A França teve um calendário menos desgastante. Eles também precisaram viajar menos. Nós jogamos sob forte calor e ainda disputamos uma prorrogação."

Na avaliação de Tuchel, a queda de rendimento no segundo tempo, quando a França marcou quatro gols, dois deles do artilheiro Mbappé, esteve ligada ao cansaço dos jogadores.

"Tivemos um primeiro tempo espetacular e um segundo tempo complicado. Sabemos a diferença que um dia a mais faz no calendário, e os jogadores estão muito cansados depois das últimas semanas."

Tuchel também foi questionado sobre a atuação de Bukayo Saka, autor de três gols na partida. O atacante havia começado a semifinal contra a Argentina no banco de reservas.

"Tive a sensação de que Morgan Rogers seria importante na semifinal, mas cada jogo apresenta exigências específicas. Hoje [sábado], fizemos mais mudanças por questões físicas, e Saka mostrou mais uma vez que é um jogador fundamental."

O atacante também comentou o tema após a partida e disse que gostaria de ter tido mais espaço ao longo da campanha, embora reconheça que a discussão já ficou para trás. "Gostaria de ter jogado mais e de ter sido mais importante, mas agora é tarde", afirmou.

Saka também avaliou que a disputa pelo terceiro lugar foi equilibrada, mas ressaltou que o desempenho inglês no primeiro tempo foi decisivo para a vitória.

"Estamos decepcionados por não estarmos na final, mas felizes por termos feito um grande jogo."

A vitória sobre a França confirmou a melhor campanha da Inglaterra em uma Copa do Mundo desde 1966, quando conquistou seu primeiro e, até hoje, único título.