Apesar de novo 7 a 1, Alemanha não tem recorde de maior goleada; veja qual seleção tem essa marca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltou pouco, mas ainda não foi desta vez (de novo com um 7 a 1) que a Alemanha, dona do maior ataque da histórias da Copa do Mundo, bateu um recorde que dura décadas.

Em três ocasiões um time conseguiu ganhar por nove gols de diferença. A Hungria obteve o feito em duas oportunidades.

Na Copa de 1954, na Suíça, os húngaros ganharam por 9 a 0 da Coreia do Sul. A mesma diferença foi repetida na Espanha-1982, quando fez 10 a 1 em El Salvador, com três gols de Laszlo Kiss.

A então Iugoslávia foi outra seleção que já goleou por 9 a 0. Na Alemanha, em 1974, humilhou o Zaire.

Apesar destas goleadas, nenhuma das partidas está entre os jogos de Copas com mais gols.

O recorde pertence a Áustria e Suíça. Também em 1954, os austríacos ganharam por 7 a 5 superando o recorde que até então pertencia a Brasil e Polônia. Vinte anos antes, os brasileiros derrotaram os europeus na prorrogação por 6 a 5. Leônidas da Silva marcou três. Perácio, com 2, e Romeu completaram o placar. O artilheiro daquele jogo, porém, foi um polonês: Wilimowski, com 4 gols.

Em terceiro lugar aparece a Hungria. Novamente em 1954, ano em que terminou como vice-campeã, a seleção húngara fez 8 a 3 na então Alemanha Ocidental na primeira fase. O curioso é que a vingança alemã ocorreu naquele mesmo Mundial quando na final levaram a melhor: 3 a 2.

Confira as seleções com mais gols em Copas

Alemanha - 239

gols Brasil - 238

Argentina - 152

França - 136

Itália - 128

Espanha - 108

Inglaterra - 104

Holanda - 96

Uruguai - 89

Hungria - 87