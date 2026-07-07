Apenas Danilo, do Flamengo, retorna para o Brasil em voo fretado pela CBF

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Apenas Danilo, jogador do Flamengo, retornará ao Brasil no avião fretado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), que deixa Nova Jersey, nos Estados Unidos, em direção ao Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (7).

Os 26 jogadores da delegação brasileira foram liberados logo após a eliminação para a Noruega no domingo (5), nas oitavas de final. Erling Haaland marcou duas vezes, e o Brasil descontou com Neymar, de pênalti.

Nem todos voltarão para o Brasil. Alguns seguirão para outros países, onde farão a pré-temporada ou aproveitarão um período de férias. Quem atua no futebol brasileiro deve voltar em outros voos.

O técnico Carlo Ancelotti foi para o Canadá, onde sua família tem uma casa, na noite desta segunda (6).

Os próximos compromissos da equipe serão dois amistosos contra a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane.