Antes do jogo decisivo da Copa, governo inglês desaconselha ida de torcedores ao México

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quatro dias do duelo entre México e Inglaterra, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o FCDO (ministério de relações exteriores) desaconselhou que turistas britânicos viajem para 11 dos 31 estados da federação mexicana -cerca de 35% do país.

O órgão atualizou as recomendações aos viajantes na última quarta-feira (1º), na página oficial do governo do Reino Unido -data em que a seleção inglesa bateu a RD do Congo por 2 a 1 e conheceu o próximo adversário: o México, que joga a próxima partida em seus domínios.

O comunicado alerta aos cidadãos que quem contrariar as restrições do ministério pode ter o seguro de viagem revogado.

O estádio Azteca, local da partida do próximo domingo (5), fica na Cidade do México. Para a capital do país, o FCDO emitiu alertas sobre roubo de celulares, venda de bebidas adulteradas e a morte de três torcedores que comemoravam a classificação do México sobre o Equador, na fase de 32.

Segundo autoridades de saúde mexicanas, quatro pessoas foram atendidas na noite das comemorações, na região do Paseo de la Reforma. O local é conhecido por ser um ponto de encontro de torcedores. Três das vítimas fatais tiveram morte por asfixia, em meio à multidão, e uma por parada cardíaca.

A polícia da Cidade do México ainda declarou que um dos casos aconteceu em meio a uma confusão, depois de um rumor sobre tiroteios, durante o uso de fogos de artifício ee rojões pela torcida.

A lista de estados desaconselhados "a não ser para viagens essenciais" traz: Baja Califórnia, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Colima, Guerrero, Chiapas e Jalisco -o único com restrição que recebeu partidas da Copa, na capital Guadalajara.

Além da revogação do seguro de viagem, o ministério reforça que documentos emergenciais de viagem não são aceitos nos Estados Unidos. Esse tipo de documento costuma ser emitido por embaixadas em caso de roubo ou perda de passaporte, para que cidadãos possam retornar ao país de origem.

A nota deixa implícito que, em caso de perda ou roubo do passaporte britânico, o turista terá que resolver os trâmites burocráticos no México, já que estarão impedidos de regressar aos EUA.

Quem vencer a disputa das oitavas de final enfrentará o vencedor da partida entre Brasil e Noruega.