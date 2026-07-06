Antes de perder pênalti na Copa do Mundo, Bruno Guimarães havia cobrado apenas dois na temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Guimarães, que errou contra a Noruega na eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, havia cobrado apenas dois pênaltis na temporada 2025/26 pelo Newcastle, da Inglaterra, e convertido ambos.

O percentual de conversão, de 100%, é igual ao de Gabriel Martinelli, titular na partida deste domingo (5), e de Raphinha e Neymar, que não estavam em campo no momento da penalidade desperdiçada diante da Noruega. Os dados são da plataforma Sofascore.

Na temporada 2025/26 da Premier League, Bruno Guimarães foi um dos principais destaques do Newcastle e atuou como capitão da equipe. Nas cobranças de pênalti, porém, não era a primeira opção.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Dos seis pênaltis marcados a favor do clube inglês na competição, todos terminaram em gol. Metade das cobranças foi convertida pelo atacante Anthony Gordon, que está no elenco da Inglaterra nesta Copa.

Bruno Guimarães foi o primeiro jogador da seleção brasileira desde Zico a perder pênalti durante um jogo de Copa. O ídolo do Flamengo não converteu uma penalidade contra a França nas quartas de final do Mundial de 1986, no México.

Diante da Noruega, o pênalti para o Brasil foi marcado aos 12 minutos do primeiro tempo, após Matheus Cunha driblar o zagueiro Kristoffer Ajer e sofrer a falta dentro da área.

Depois de uma breve indecisão sobre quem faria a cobrança, Bruno Guimarães assumiu a responsabilidade, mas parou no goleiro norueguês.

Questionado sobre a escolha após a partida, o técnico da seleção, Carlo Ancelloti, afirmou que a comissão técnica havia elaborado um levantamento com base no aproveitamento dos jogadores nas cobranças de pênalti durante a última temporada.

Segundo ele, Neymar, Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães e Martinelli eram as principais opções. No momento da cobrança, os dois últimos estavam em campo.

De acordo com o Sofascore, Raphinha foi o cobrador mais eficiente entre os brasileiros na temporada. O atacante converteu as 5 penalidades que bateu por Barcelona e seleção brasileira, em partidas de La Liga, Copa do Rei e Champions League.

Bruno Guimarães, Neymar e Martinelli também tiveram na temporada 100% de aproveitamento, mas com um volume menor de cobranças (2, 2 e 1, respectivamente).

Principal estrela da seleção, Vinicius Junior converteu quatro dos seis pênaltis que cobrou em 2025/26, com aproveitamento de 66%.

O Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo ao perder por 2 a 1 para a Noruega neste domingo (5), com dois gols de Erling Haaland.

O resultado marca a pior campanha da seleção desde 1990 e amplia para, no mínimo, 28 anos o maior jejum brasileiro sem conquistar o Mundial.

A seleção também aumentou sua sequência de eliminações para adversários europeus em mata-matas de Copa do Mundo.

Desde a derrota para a França nas quartas de final de 2006, o Brasil caiu diante da Holanda (2010), Alemanha (2014), Bélgica (2018), Croácia (2022) e, agora, Noruega.