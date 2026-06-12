Anfitrião, Canadá busca contra Bósnia sua 1ª vitória no torneio

TORONTO, CANADÁ (FOLHAPRESS) - Quando entrar em campo contra a Bósnia-Herzegovina nesta sexta-feira (12), às 16h, pelo Grupo B, diante de até 40 mil torcedores no BMO Field, em Toronto, o Canadá tentará conquistar marca inédita: sua primeira vitória em jogo na Copa do Mundo.

Em seis partidas disputadas em Copas na história, perderam todas. A última derrota veio em 2022, no Qatar, quando o time caiu ainda na fase de grupos.

Mas a seleção participa de seu terceiro Mundial e chega ao torneio embalada em uma boa fase de sua história recente. Desde a chegada do técnico Jesse Marsch, em 2024, a seleção ganhou competitividade e alcançou o quarto lugar na Copa América no mesmo ano -o Brasil chegou em sexto lugar no torneio.

A campanha elevou o otimismo em torno de uma geração liderada por Alphonso Davies e Jonathan David, embora Davies esteja fora da estreia por lesão.

Do outro lado estará uma das surpresas das eliminatórias europeias. A Bósnia-Herzegovina garantiu vaga ao derrotar a Itália nas Eliminatórias. O resultado levou os bósnios de volta ao Mundial pela primeira vez desde 2014.

A classificação transformou uma seleção em incógnita perigosa para os anfitriões. O veterano atacante Edin Deko, aos 40 anos, segue como principal referência da equipe, que aposta na experiência de remanescentes da campanha de 2014 para surpreender.

CANADÁ x BÓSNIA E HERZEGOVINA

Grupo B | 12 de junho, às 16h.

BMO Field, em Toronto (Canadá)

Na TV: CazéTV