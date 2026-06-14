Ancelotti vê 'transições perigosas' de Marrocos e diz que Brasil precisa melhorar

EAST RUTHERFORD, EUA (FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti deixou o gramado satisfeito após o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos, na estreia da Copa do Mundo, em East Rutherford, Nova Jersey.

Em entrevista para as emissoras de TV, ele reconheceu, porém, que sua equipe não começou bem o jogo.

"A equipe estava um pouco preocupada, perdemos muitos duelos, muitas bolas. O primeiro tempo não foi bom. Foi uma partida difícil, e Marrocos é uma boa equipe", disse o italiano, afirmando em seguida que os jogadores estavam um pouco ansiosos com a estreia.

"[Passamos] o primeiro tempo saindo da pressão, fazendo transições perigosas. Poderíamos ter mais controle. Estou satisfeito, sim. Se esperava começar melhor, mas temos que melhorar. Agora é olhar para o próximo jogo", afirmou o comandante.

Marcador do gol de empate que salvou a seleção brasileira, o atacante Vinicius Junior seguiu o discurso do treinador.

"Para engrenar, a estreia é sempre muito difícil. Mas a gente tem que melhorar, seguir evoluindo, porque a competição só tá começando. Isso é Copa do Mundo e não vai ter jogo fácil."

Questionado se havia alguma coisa urgente para melhorar, ele destacou o domínio da bola.

"Certamente, a gente tem que segurar mais a bola, ficar mais com a bola, mover de um lado ao outro. Muitas vezes, os adversários vão vir para se defender e sair no contra-ataque. Não tem muito o que falar, é trabalhar porque o próximo jogo já está muito perto."

Sobre o uso de jogadores experientes, o camisa 7 falou que não vê isso como um problema. Ao contrário, ele afirma que a união dos experientes com os jovens é que pode fazer a diferença na Copa.

"Acho que temos que nos adaptar com os jogadores que temos aqui. Experiência conta muito dentro desta competição", disse Vini Jr. "E o gás da galera jovem, como eu e outros jogadores que estão aqui, vamos fazer de tudo para fazer um grande resultado na competição."

O volante Bruno Guimarães também reconheceu o nervosismo dos jogadores com o peso da estreia, mas criticou a condição do gramado do estádio MetLife, em East Rutherford.

"Obviamente, não tem que ser desculpa, mas o campo estava muito seco. Dificultou muito nosso jeito de jogar. Até se acostumar, a gente errou muito passe, o que dificultou muito nosso começo de jogo. Acabamos sofrendo muito contra-ataque. Do jeito que a gente joga, não podemos errar tantos passes. Temos que melhorar. A pressão de uma estreia sempre é difícil."

Sobre o lance do gol, ele revelou que era uma jogada sempre treinada para quando Marrocos saía ao ataque e deixava espaços atrás.

"O gol foi assim. A bola veio pra mim, eu ameacei jogar para lá e achei um bom passe pro Vini, que driblou e fez um golaço. A gente sabia que o espaço era ali, mas a gente acabou se precipitando muitas vezes."

Bruno Guimarães afirmou que a intenção da seleção brasileira era vencer os três jogos da primeira fase.

"A Copa do Mundo é tiro curto, a gente tem dois jogos pela frente. Em 2018, a gente empatou e terminou em primeiro. Temos dois jogos para ganhar. Tínhamos que ganhar os três, agora temos que ganhar esses dois."

Centroavante escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para ser titular, Igor Thiago preferiu dar méritos a Marrocos para justificar o resultado. "A gente veio aqui para buscar a vitória. Temos que entender que enfrentamos uma equipe difícil."

"Agora é levantar a cabeça, seguir para o próximo jogo. Posso dizer que sim [que houve ansiedade], porque a maioria estava na primeira Copa. Mas os mais velhos têm abraçado a gente, colocado na direção certa. Então, no final tudo dará certo", disse ele, destacando que faltou concentração no início.