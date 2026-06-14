Ancelotti vê time ansioso, mas se diz satisfeito com empate do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti disse se sentir satisfeito com o empate do Brasil em 1 a 1 com o Marrocos neste sábado (13), pelo Grupo C da Copa do Mundo.

"Satisfeito. Se esperava começar melhor, mas pode acontecer. Agora é olhar o próximo jogo", afirmou o italiano. Para ele, seu elenco se mostrou ansioso em campo, o que atrapalhou a seleção brasileira, sobretudo na etapa inicial.

"Ansiedade, acho que sim. No primeiro tempo eles sai­am da pressão, fizeram transições perigosas", pontuou.

O treinador ponderou que a equipe não começou bem o jogo, perdendo muitos duelos e muitas bolas. "Foi uma partida difí­cil porque o Marrocos é um bom time", concluiu.

A seleção brasileira volta a campo na sexta-feira (19), às 21h30, contra o Haiti.