Ancelotti vê queda normal na etapa final e diz que Brasil pode encarar qualquer rival

FILADÉLFIA, EUA (FOLHAPRESS) - Carlo Ancelotti gostou da atuação do Brasil na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na noite de sexta-feira (19), na Filadélfia. Ele reconheceu que houve uma queda após a construção do placar no primeiro tempo, porém fez uma boa avaliação geral e considerou compreensível a diminuição no ritmo na etapa final.

"Foi um bom jogo. Muito melhor na primeira parte, com mais efetividade na frente. Na segunda, com mais controle. Mesmo assim, tivemos oportunidades, poderíamos ter marcado mais gols. Em geral, como falei, foi um bom jogo", afirmou o treinador, que foi questionado sobre as chances criadas pelo frágil adversário na segunda metade.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats "Eles mudaram o sistema, chegaram um pouco mais. Mas também tivemos oportunidades no contra-ataque. Poderia ter jogado de maneira melhor? Sim, poderia. Mas é um momento da Copa em que às vezes você tem que pensar também nos próximos jogos. Há um rival que tem gana de competir. E você baixa um pouco [o ritmo] porque está 3 a 0. Nada novo no futebol", acrescentou.

De acordo com o técnico, o Brasil apresentou uma evolução em relação ao seu desempenho na primeira rodada, no empate por 1 a 1 com Marrocos, e continuará a crescer na competição. Ele retorceu a sobrancelha quando indagado se essa melhora não se devia simplesmente à debilidade do adversário.

"Todos os jogos são difíceis", disse, após uma pergunta que citava a favorita França. "É óbvio que o ranking fala que a França (3ª) é mais forte do que o Haiti (83º). O que pensamos é que podemos competir com todas as equipes, incluindo a França. Agora, vamos focalizar a Escócia, com calma, tranquilidade, e continuar trabalhando para evoluir."

Ancelotti preferiu não dar indicações sobre a formação que adotará na rodada derradeira do Grupo C. Afirmou que ainda precisa ouvir atualizações do departamento médico sobre a situação de Raphinha, que deixou a partida com dores na coxa direita. Nem mesmo Matheus Cunha, autor de dois gols contra o Haiti, o italiano assegurou que vai jogar: "Pode".

O italiano confirmou, porém, que Neymar estará à disposição. O atacante de 34 anos, que se apresentou ao grupo verde-amarelo com uma lesão na panturrilha direita e ainda não atuou no Mundial, vai ser definitivamente integrado aos trabalhos na segunda (22), em preparação para o confronto de quarta.