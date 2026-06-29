Ancelotti vê como merecida vitória do Brasil contra o Japão na fase de 32 da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil mereceu vencer a partida contra o Japão na fase de 32 equipes da Copa do Mundo e não perdeu a paciência mesmo nos momentos em que o jogo esteve complicado, disse o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, após a classificação às oitavas de final, nesta segunda-feira (29).

O Brasil derrotou a seleção japonesa por 2 a 1. A equipe saiu atrás do placar após Kaishu Sano acertar um belo chute de fora da área, no canto do goleiro Alisson.

No segundo tempo, Casemiro empatou de cabeça após cruzamento, e Gabriel Martinelli, que entrou no lugar de Matheus Cunha, marcou o gol da virada.

"A equipe não perdeu a paciência. O Brasil estava bem no primeiro tempo e, na segunda etapa, forçamos um pouco mais os cruzamentos [...] O Japão não é uma equipe fácil, é bem organizada, bem intensa. Sinto que merecemos ganhar", afirmou o italiano.

Questionado sobre a entrada do ponta-esquerda e a importância do seu gol para o resultado, Ancelotti disse que o Brasil tem muitos recursos e qualidade no banco de reservas. "É bom que os jogadores estejam tendo bons desempenhos individuais e trabalhem juntos."

Ele também disse que tinha o plano de utilizar Neymar no jogo, mas que optou por segurar a substituição após o Brasil empatar. Casemiro marcou aos 11 minutos do segundo tempo.

"Falei com ele. Se não empatássemos, ele entraria por volta dos 15 ou 20 minutos do segundo tempo, mas, como empatamos, não quis mexer no time."

O meio-campista Bruno Guimarães também destacou a atitude da seleção de buscar o resultado até o fim da partida. O segundo gol saiu aos 50 minutos do segundo tempo.

"É um jogo com o espírito do nosso país: não desistir nunca, buscar até o final. Foi um jogo muito difícil, em que o Japão foi muito fiel às ideias deles de defender e sair em contra-ataques. Eles não deram nenhum espaço", afirmou.

O volante também comentou a estratégia adotada na etapa final. "A gente sabia que, depois do primeiro tempo, tinha que colocar a bola na área, cruzar mais. Fomos superiores, fizemos o gol do Casemiro assim e tivemos outras chances."

Bruno Guimarães também falou sobre a jogada do segundo gol. "Peguei a bola ali e, quando ajeitei para o chute, percebi que todo mundo fechou o espaço. Consegui virar o pé e achar um lindo passe para o Martinelli, que foi muito feliz na conclusão. É legal ver que quem veio do banco decidiu."

O Brasil aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega nesta terça-feira (30), às 14h.