Ancelotti vê Brasil evoluir até a nota 7,5 contra o Japão e pede mais diante da Noruega

EAST RUTHERFORD, NOVA JERSEY (EUA) - Carlo Ancelotti concedeu na tarde de sábado (4), véspera do confronto do Brasil com a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, uma entrevista na qual foi constantemente questionado sobre o substituto do lesionado Lucas Paquetá. Citou diversas vezes Martinelli e Danilo Santos como alternativas, mas, independentemente da escolha, cobrou que o time continue crescendo.

"Acho que melhoramos na qualidade com a bola, especialmente comparando com o primeiro jogo. Agora, está mais acertados com a bola, com menos erros de passe e um pouco mais de acerto na frente", afirmou o técnico da seleção. "Foi nota 5 contra Marrocos, 6,5 contra o Haiti, 7 contra a Escócia e, porque ficamos felizes, 7,5 contra o Japão."

Essa sequência teve, pela ordem, um empate por 1 a 1 na estreia, duas tranquilas vitórias por 3 a 0 e, já no mata-mata, um suado triunfo por 2 a 1, definido com um gol aos 50 minutos do segundo tempo. Agora, para manter a curva em ascensão, Ancelotti terá de fazer ao menos uma alteração na escalação.

"Não temos no elenco um jogador com as mesmas qualidades do Paquetá. Temos que substituir por um jogador de diferentes características. O Danilo é diferente do Gabriel [Martinelli]", afirmou. "No nível defensivo, o jogador terá que defender o lado esquerdo, como fez o Paquetá. Com a bola, terá que ocupar bem a posição de centro-esquerda."

À sua maneira, Carletto pareceu indicar uma preferência por Martinelli diante dos noruegueses, porém ele já surpreendeu nesta Copa. Na estreia, por exemplo, poucos apostavam na utilização do centroavante Igor Thiago -que não deu certo. Como tem feito em todo o Mundial, o técnico não confirmou a escalação.

O italiano confirmou, porém, que Raphinha estará entre os reservas. Titular no início do Mundial, o atacante se lesionou na segunda rodada, no último dia 19, ainda na etapa inicial do triunfo sobre o Haiti. Recuperado do problema na coxa direita, porém ainda sem condições de suportar 90 minutos, o atleta de 29 anos será opção no banco.

"O Raphinha está progredindo muito bem. Não está 100%, mas pode estar disponível no banco e jogar alguns minutos ou ser útil em alguns momentos. Ele se recuperou muito bem, muito rapidamente, e estamos felizes com isso, porque o Raphinha é muito importante para a equipe", declarou.

Na entrevista concedida no MetLife Stadium, em East Rutherford, palco do embate de domingo, o italiano falou ainda sobre as declarações do técnico da Noruega, Stale Solbakken, que, após o triunfo sobre a Costa do Marfim, bradou: "Pode esperar, Ancelotti". Na visão do comandante do Brasil, tratou-se claramente de um chiste.

"Entendi que foi uma brincadeira. Somos amigos e nos encontramos várias vezes", disse Carletto, que fez elogios ao trabalho do adversário. "A equipe dele tem estrutura, qualidade e boa organização. Temos que estar 100%, estamos confiantes. Saímos de um jogo difícil contra o Japão e queremos melhorar."