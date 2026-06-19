Ancelotti usa termo em espanhol e confunde brasileiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O primeiro jogo [da Copa] é muita competência. Eu vejo [como] bastante normal. Como Endrick, outros 15 não jogaram na escalação inicial."

Essa foi a resposta do treinador italiano Carlo Ancelotti, em entrevista à CazéTV nesta quinta-feira (18), sobre a falta de espaço do atleta de 19 anos na equipe principal da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats Confira o raio-X da seleção brasileira na Copa Nas redes sociais, muitos brasileiros estranharam o uso da palavra "competência", como se o técnico tivesse dito que Endrick não é suficientemente competente para fazer parte do esquadrão inicial.

Na verdade, porém, o míster empregou a palavra no sentido espanhol -concorrência-, segundo professores do idioma consultados pela reportagem.

"A frase não necessariamente indica que Endrick não seja competente, mas que há forte concorrência no elenco por uma vaga no time", diz Yiliet Garcia.

No espanhol, "competencia' (sem acento) se usa principalmente com o sentido de disputa e competição. "Não é necessariamente um falso cognato porque também existe o sentido de competência como no português", explica Raquel Frazão.

Ancelotti aprendeu português bem rápido, mas ainda costuma misturar palavras do castelhano em suas entrevistas. Antes de chegar ao comando da seleção, em maio de 2025, o treinador fazia sua segunda passagem pelo Real Madrid, iniciada em 2021.