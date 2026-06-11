Ancelotti repete base de Tite e deve estrear com oito remanescentes da Copa de 2022
NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Técnico do Brasil na última Copa do Mundo, Tite sempre faz questão de apontar Carlo Ancelotti como sua principal referência profissional. À frente da seleção brasileira no Mundial deste ano, porém, parece ser o italiano quem está se inspirando em seu discípulo.
Caso se confirme a escalação esboçada nos últimos treinos da equipe, Ancelotti mandará a campo neste sábado (13), contra o Marrocos, oito jogadores que estiveram na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.
A base mantida é formada por Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior.
As novidades devem ser Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. O trio entraria, respectivamente, nas vagas ocupadas por Thiago Silva, Neymar e Richarlison.
Não é comum à seleção brasileira manter tantos remanescentes de uma Copa do Mundo para outra. Até hoje, o maior número de veteranos na estreia de um Mundial foi registrado em 2006, quando cinco jogadores que começaram a campanha do pentacampeonato, em 2002, também iniciaram a edição seguinte. A base era formada por Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo.
O próprio Tite, que comandou a equipe nas duas últimas Copas do Mundo, promoveu mudanças significativas entre uma estreia e outra. Apenas quatro atletas que começaram a campanha de 2018 também estiveram entre os titulares na estreia de 2022: Alisson, Danilo, Thiago Silva e Neymar.
O goleiro, portanto, deverá ser titular pela terceira Copa do Mundo consecutiva com a camisa da seleção brasileira.
Desta forma, o Brasil deverá bater o recorde de repetição de jogadores em estreia. A maior marca anterior fora obtida duas vezes com cinco nas Copas de 2006 e de 2022.
Em 2006, entraram em campo Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, que haviam jogado também na estreia em 2002 na conquista do pentacampeonato.
Na Copa passada, começaram a campanha Allison, Danilo, Thiago Silva, Casemiro e Neymar. Os cinco jogadores atuaram também na estreia em 2018.
Nestas duas ocasiões, com cinco jogadores repetidos em relação à Copa anterior, a seleção brasileira saiu vitoriosa na estreia. Em 2006, venceu a Croácia por 1 a 0. E em 2022, bateu a Sérvia por 2 a 0.
ANCELOTTI DEVE MANTER 8 TITULARES DE TITE
_Compare provável time da estreia contra Marrocos com o da Copa de 2022_
SELEÇÃO DE TITE EM 2022* - PROVÁVEL SELEÇÃO DE ANCELOTTI EM 2026
Alisson - Alisson
Danilo - Danilo
Marquinhos - Marquinhos
Thiago Silva - Gabriel Magalhães
Alex Sandro - Alex Sandro
Casemiro - Casemiro
Lucas Paquetá - Lucas Paquetá
Neymar - Bruno Guimarães
Raphinha - Raphinha
Vinicius Junior - Vinicius Junior
Richarlison - Matheus Cunha
* Time titular de Tite contra Sérvia em 2022
MAIOR REPETIÇÃO DE JOGADORES EM ESTREIA DA SELEÇÃO EM COPA
5 JOGADORES**
**2006 Brasil 1 x 0 Croácia**
Repetidos de 2002: Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo
**2022 Brasil 2 x 0 Sérvia**
Repetidos de 2018: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Casemiro e Neymar
4 JOGADORES
**1962 Brasil 2 x 0 México**
Repetidos de 1958: Gilmar, Nilton Santos, Didi e Zagallo
**1966 Brasil 2 x 0 Bulgária**
Repetidos de 1962: Gilmar, Djalma Santos, Garrincha e Pelé
**2002 Brasil 2 x 1 Turquia**
Repetidos de 1998: Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo
**2018 Brasil 1 x 1 Suíça**
Repetidos de 2014: Thiago Silva, Marcelo, Paulinho e Neymar
3 JOGADORES
**1974 Brasil 0 x 0 Iugoslávia**
Repetidos de 970: Piazza, Rivellino e Jairzinho
**1982 Brasil 2 x 1 União Soviética**
Repetidos de 1978: Oscar, Toninho Cerezo e Zico
**1990 Brasil 2 x 1 Suécia**
Repetidos de 1986: Branco, Alemão e Careca
**1994 Brasil 2 x 0 Rússia**
Repetidos de 1990: Taffarel, Jorginho e Dunga
**1998 Brasil 2 x 1 Escócia**
Repetidos de 1994: Taffarel, Dunga e Bebeto
**2010 Brasil 2 x 1 Coreia do Norte**
Repetidos de 2006: Lúcio, Juan e Kaká
2 JOGADORES
**1938 Brasil 6 x 5 Polônia**
Repetidos de 1934: Martim Silveira e Leônidas da Silva
**1958 Brasil 3 x 0 Áustria**
Repetidos de 1954: Nilton Santos e Didi
**1970 Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia**
Repetidos de 1966: Pelé e Jairzinho
**1978 Brasil 1 x 1 Suécia**
Repetidos de 1974: Leão e Rivellino
**1986 Brasil 1 x 0 Espanha**
Repetidos de 1982: Sócrates e Júnior
1 JOGADOR
**1954 Brasil 5 x 0 México**
Repetidos de 1950: Baltazar
**2014 Brasil 3 x 1 Croácia**
Repetidos de 2010: Júlio César
NENHUM JOGADOR REPETIDO NA ESTREIA
**1934 Brasil 1 x 3 Espanha**
**1950 Brasil 4 x 0 México**