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Ancelotti repete base de Tite e deve estrear com oito remanescentes da Copa de 2022

por Folhapress
Publicado em 11/06/2026 às 18:39
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NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Técnico do Brasil na última Copa do Mundo, Tite sempre faz questão de apontar Carlo Ancelotti como sua principal referência profissional. À frente da seleção brasileira no Mundial deste ano, porém, parece ser o italiano quem está se inspirando em seu discípulo.

Caso se confirme a escalação esboçada nos últimos treinos da equipe, Ancelotti mandará a campo neste sábado (13), contra o Marrocos, oito jogadores que estiveram na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

A base mantida é formada por Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior.

As novidades devem ser Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. O trio entraria, respectivamente, nas vagas ocupadas por Thiago Silva, Neymar e Richarlison.

Não é comum à seleção brasileira manter tantos remanescentes de uma Copa do Mundo para outra. Até hoje, o maior número de veteranos na estreia de um Mundial foi registrado em 2006, quando cinco jogadores que começaram a campanha do pentacampeonato, em 2002, também iniciaram a edição seguinte. A base era formada por Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo.

O próprio Tite, que comandou a equipe nas duas últimas Copas do Mundo, promoveu mudanças significativas entre uma estreia e outra. Apenas quatro atletas que começaram a campanha de 2018 também estiveram entre os titulares na estreia de 2022: Alisson, Danilo, Thiago Silva e Neymar.

O goleiro, portanto, deverá ser titular pela terceira Copa do Mundo consecutiva com a camisa da seleção brasileira.

Desta forma, o Brasil deverá bater o recorde de repetição de jogadores em estreia. A maior marca anterior fora obtida duas vezes com cinco nas Copas de 2006 e de 2022.

Em 2006, entraram em campo Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, que haviam jogado também na estreia em 2002 na conquista do pentacampeonato.

Na Copa passada, começaram a campanha Allison, Danilo, Thiago Silva, Casemiro e Neymar. Os cinco jogadores atuaram também na estreia em 2018.

Nestas duas ocasiões, com cinco jogadores repetidos em relação à Copa anterior, a seleção brasileira saiu vitoriosa na estreia. Em 2006, venceu a Croácia por 1 a 0. E em 2022, bateu a Sérvia por 2 a 0.

ANCELOTTI DEVE MANTER 8 TITULARES DE TITE

_Compare provável time da estreia contra Marrocos com o da Copa de 2022_

SELEÇÃO DE TITE EM 2022* - PROVÁVEL SELEÇÃO DE ANCELOTTI EM 2026

Alisson - Alisson

Danilo - Danilo

Marquinhos - Marquinhos

Thiago Silva - Gabriel Magalhães

Alex Sandro - Alex Sandro

Casemiro - Casemiro

Lucas Paquetá - Lucas Paquetá

Neymar - Bruno Guimarães

Raphinha - Raphinha

Vinicius Junior - Vinicius Junior

Richarlison - Matheus Cunha

* Time titular de Tite contra Sérvia em 2022

MAIOR REPETIÇÃO DE JOGADORES EM ESTREIA DA SELEÇÃO EM COPA

5 JOGADORES**

**2006  Brasil 1 x 0 Croácia**

Repetidos de 2002: Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo

**2022  Brasil 2 x 0 Sérvia**

Repetidos de 2018: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Casemiro e Neymar

4 JOGADORES

**1962  Brasil 2 x 0 México**

Repetidos de 1958: Gilmar, Nilton Santos, Didi e Zagallo

**1966  Brasil 2 x 0 Bulgária**

Repetidos de 1962: Gilmar, Djalma Santos, Garrincha e Pelé

**2002  Brasil 2 x 1 Turquia**

Repetidos de 1998: Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldo

**2018  Brasil 1 x 1 Suíça**

Repetidos de 2014: Thiago Silva, Marcelo, Paulinho e Neymar

3 JOGADORES

**1974  Brasil 0 x 0 Iugoslávia**

Repetidos de 970: Piazza, Rivellino e Jairzinho

**1982  Brasil 2 x 1 União Soviética**

Repetidos de 1978: Oscar, Toninho Cerezo e Zico

**1990  Brasil 2 x 1 Suécia**

Repetidos de 1986: Branco, Alemão e Careca

**1994  Brasil 2 x 0 Rússia**

Repetidos de 1990: Taffarel, Jorginho e Dunga

**1998  Brasil 2 x 1 Escócia**

Repetidos de 1994: Taffarel, Dunga e Bebeto

**2010  Brasil 2 x 1 Coreia do Norte**

Repetidos de 2006: Lúcio, Juan e Kaká

2 JOGADORES

**1938  Brasil 6 x 5 Polônia**

Repetidos de 1934: Martim Silveira e Leônidas da Silva

**1958  Brasil 3 x 0 Áustria**

Repetidos de 1954: Nilton Santos e Didi

**1970  Brasil 4 x 1 Tchecoslováquia**

Repetidos de 1966: Pelé e Jairzinho

**1978  Brasil 1 x 1 Suécia**

Repetidos de 1974: Leão e Rivellino

**1986  Brasil 1 x 0 Espanha**

Repetidos de 1982: Sócrates e Júnior

1 JOGADOR

**1954  Brasil 5 x 0 México**

Repetidos de 1950: Baltazar

**2014  Brasil 3 x 1 Croácia**

Repetidos de 2010: Júlio César

NENHUM JOGADOR REPETIDO NA ESTREIA

**1934  Brasil 1 x 3 Espanha**

**1950  Brasil 4 x 0 México**