Ancelotti repete base de Tite e deve estrear com oito remanescentes da Copa de 2022
NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Técnico do Brasil na última Copa do Mundo, Tite sempre faz questão de apontar Carlo Ancelotti como sua principal referência profissional. À frente da seleção brasileira no Mundial deste ano, porém, parece ser o italiano quem está se inspirando em seu discípulo.
Caso se confirme a escalação esboçada nos últimos treinos da equipe, Ancelotti mandará a campo neste sábado (13), contra o Marrocos, oito jogadores que estiveram na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Qatar.
A base mantida é formada por Alisson, Danilo, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá, Raphinha e Vinicius Junior.
As novidades devem ser Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. O trio entraria, respectivamente, nas vagas ocupadas por Thiago Silva, Neymar e Richarlison.
Não é comum à seleção brasileira manter tantos remanescentes de uma Copa do Mundo para outra. Até hoje, o maior número de veteranos na estreia de um Mundial foi registrado em 2006, quando cinco jogadores que começaram a campanha do pentacampeonato, em 2002, também iniciaram a edição seguinte. A base era formada por Cafu, Lúcio, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo.
O próprio Tite, que comandou a equipe nas duas últimas Copas do Mundo, promoveu mudanças significativas entre uma estreia e outra. Apenas quatro atletas que começaram a campanha de 2018 também estiveram entre os titulares na estreia de 2022: Alisson, Danilo, Thiago Silva e Neymar.
O goleiro, portanto, deverá ser titular pela terceira Copa do Mundo consecutiva com a camisa da seleção brasileira.
_Compare provável time da estreia contra Marrocos com o da Copa de 2022_
SELEÇÃO DE TITE EM 2022* - PROVÁVEL SELEÇÃO DE ANCELOTTI EM 2026
Alisson - Alisson
Danilo - Danilo
Marquinhos - Marquinhos
Thiago Silva - Gabriel Magalhães
Alex Sandro - Alex Sandro
Casemiro - Casemiro
Lucas Paquetá - Lucas Paquetá
Neymar - Bruno Guimarães
Raphinha - Raphinha
Vinicius Junior - Vinicius Junior
Richarlison - Matheus Cunha
* Time titular de Tite contra Sérvia em 2022