Ancelotti poupa sete titulares em treino com Neymar à disposição

MORRISTOWN, NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - A três dias do duelo com a Escócia, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti comandou neste domingo (21) um treino sem a presença de oito atletas titulares na vitória sobre o Haiti. Apenas Alisson, Lucas Paquetá e Vinicius Junior apareceram no gramado.

Além da ausência esperada de Raphinha, em recuperação de lesão no músculo posterior da coxa direita, também não foram a campo Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha. Todos ficaram na parte interna do centro de treinamento Columbia Park, em atividades regenerativas.

Assim como tem acontecido desde a última última quarta-feira (17), Neymar participou do treino junto com o elenco desde o início. Ele fez parte da roda de bobinho e ouviu as orientações da comissão técnica, ocorridas durante os 15 minutos em que a imprensa pôde acompanhar o trabalho dos jogadores.

A expectativa é que o camisa 10 possa fazer hoje sua primeira atividade integral com os companheiros. O jogador está recupera de uma lesão na panturrilha direita, sofrida na véspera do anúncio da convocação para a Copa do Mundo, divulgada em 18 de maio.

Logo após o jogo contra o Haiti, na Filadélfia, Ancelotti afirmou que espera ter o retorno do atacante para o jogo contra a Escócia, na quarta-feira (24).

"O Neymar vai treinar individualmente amanhã [sábado] e, depois, na segunda-feira, vai estar com a equipe, preparado para o jogo contra a Escócia", disse o italiano na saída do Lincoln Financial Field, palco do 3 a 0 sobre os haitianos na última sexta-feira (19).

A possível estreia do atacante na Copa do Mundo ocorre em um momento de uma baixa importante no setor ofensivo da seleção brasileira após a lesão de Raphinha. Igor Thiago e Rayan, contudo, aparecem como os favoritos a herdar a posição. Endrick é outro nome cotado.

Sem indicar um prazo para a recuperação de Raphinha, a CBF informou que o jogador está em "protocolo intensivo" de tratamento. Mesmo em lesões musculares mais leves, de grau 1, o tempo fora de combate costuma de ser de, pelo menos, dez dias. Com isso, em um cenário otimista, o jogador de 29 anos voltaria a jogar a partir das oitavas de final.