Ancelotti justifica equipe repetida do Brasil contra Japão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Na chegada ao estádio em Houston (EUA), o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, justificou a repetição da escalação da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia agora no confronto de mata-mata contra o Japão, pela segunda fase da Copa do Mundo.

"Jogaram bem. Acho que podemos repetir o nosso jogo, a mesma atitude, a mesma qualidade. Então, estamos preparados para tudo que possa ocorrer no jogo, porque é um jogo que exige muito, mas eu acho que a equipe pode fazer", disse Ancelotti à Cazé TV.

O Brasil vai a campo com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha.

Ancelotti foi questionado se o Brasil manterá as mesmas características de pressão alta da partida contra a Escócia mesmo ciente de que o Japão se notabiliza por conseguir sair deste estilo de jogo.

"Tem um momento em que temos que esperar para fazer um bloco mais compacto no meio de campo", disse Ancelotti, à Cazé TV.

As bolas paradas também foram um tema levantado ao técnico da seleção brasileira, já que pode ser um trunfo ao Brasil diante dos japoneses.

"É uma arma que ainda não temos aproveitado para todos os jogadores fortes. Também o Japão tem muita boa qualidade porque marcou o gol contra a Holanda em bola parada. Então, temos que olhar todos os lados, ofensivos, mas também defensivos", afirmou o técnico.