Ancelotti espera contar com Neymar na próxima semana

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Fora do jogo da estreia do Brasil na Copa do Mundo, neste sábado (13), contra Marrocos, Neymar deve voltar a treinar junto com o time a partir da próxima semana. Essa é a expectativa de Carlo Ancelotti, que destacou a experiência que o camisa 10 pode agregar ao grupo.

"Neymar está trabalhando muito forte para recuperar o mais rápido possível. A expectativa é de que ele possa voltar ao grupo na próxima semana. A qualidade técnica dele é indiscutível, mas também a experiência e o exemplo que apresenta ao restante do grupo", afirmou o italiano.

Mais cedo, o treinador italianou encerrou a preparação para a estreia do Brasil, em East Rutherford, Nova Jersey.

Como tem sido a praxe nas atividades no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, apenas os 15 primeiros minutos da movimentação puderam ser acompanhados pela imprensa.

Nesse período, também como ocorreu ao longo de toda a semana, não foi possível ver Neymar no gramado. Em recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda, o atacante de 34 anos trabalha na tentativa de ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti a partir da segunda rodada do torneio, no duelo com o Haiti, na próxima sexta (19), na Filadélfia.

Diante de Marrocos, a expectativa é que o italiano adote uma escalação inédita. Terminados os testes, o time que se apresenta como provável para a primeira rodada do Mundial é este: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e Matheus Cunha; Raphinha e Vinicius Junior.

Mesmo sem seu camisa 10, o treinador disse que o Brasil está pronto para competir com qualquer equipe. Embora tenha citado a Espanha como uma das favoritas ao título, afirmou que não há nenhum país neste momento muito à frente dos demais.

"Vai ser uma Copa muita equilibrada, muitas equipes têm capacidade de competir ate o final", projetou.

Embore considere, claro, o Brasil como forte candidato ao título, Ancelotti disse que é importante respeitar o primeiro adversário neste Mundial. Mesmo Marrocos não sendo citado como um dos favoritos a lutar pelo troféu, o treinador disse que é importante ter "medo" da seleção africana.

"Medo é algo importante da vida. Se você não tem medo, o leão te parece um gato. Medo é importante para salvar vidas. Sempre ter preocupações para que seu time faça um grande jogo. Mas também sou otimista de natureza. Acho que estamos preparados para faze rum grande jogo amanhã e uma grande Copa do Mundo", declarou.