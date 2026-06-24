Ancelotti escala Rayan como titular, e Neymar estreia no banco
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Carlo Ancelotti escalou Rayan como titular da seleção brasileira pela primeira vez nesta Copa do Mundo.
Para a terceira e decisiva partida do Brasil no Grupo C, contra a Escócia, em Miami, o atacante do Bournemouth (ex-Vasco) vai substituir Raphinha. Ele já havia entrado no primeiro tempo contra o Haiti, quando o jogador do Barcelona se lesionou.
Rayan, 19, marcou um gol no último amistoso antes da Copa, na goleada sobre o Panamá por 6 a 2.
Neymar aparece pela primeira vez como opção no banco. Nas duas primeiras partidas, o camisa 10 da seleção e do Santos não havia sido sequer relacionado. No primeiro, ainda esteve com o grupo em Nova Jersey. No segundo, contra o Haiti, na Filadélfia, não chegou a viajar.
CONFIRA A ESCALAÇÃO DO BRASIL PARA PEGAR A ESCÓCIA
Alisson;
Danilo,
Marquinhos,
Gabriel Magalhães,
Douglas Santos;
Casemiro,
Bruno Guimarães,
Lucas Paquetá;
Rayan,
Cunha,
Vini Jr.