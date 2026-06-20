Ancelotti diz que Neymar estará à disposição da seleção contra a Escócia

FILADÉLFIA, EUA (FOLHAPRESS) - Se não houver imprevistos, Neymar estará à disposição de Carlo Ancelotti na partida do Brasil contra a Escócia, pela terceira rodada da Copa do Mundo, na próxima quarta-feira (24). A informação foi divulgada pelo próprio treinador, que ainda não pôde contar com o atacante nos Estados Unidos.

O atleta de 34 anos se apresentou ao grupo verde-amarelo com uma lesão na panturrilha direita, no mês passado, em Teresópolis. Ainda em tratamento, começou a ser integrado nesta semana e se juntará definitivamente aos companheiros, segundo a programação estabelecida, na próxima segunda-feira (23).

"Sim", respondeu o técnico, questionado sobre a possibilidade de o veterano estar no grupo diante da formação escocesa. "O Neymar vai treinar individualmente amanhã [sábado] e, depois, na segunda-feira, vai estar com a equipe, preparado para o jogo contra a Escócia", acrescentou o italiano.

O camisa 10 não viajou para a partida contra o Haiti, realizada na noite de sexta (19), na Filadélfia. Permaneceu na região de Nova Jersey, que serve de base para a seleção na América do Norte, trabalhando tanto no hotel da delegação, em Basking Ridge, e no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown.

"No day off!", publicou, em inglês, expressão que significa "sem dia de folga". Foi uma resposta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que em evento em Belo Horizonte fez uma piada a respeito da situação do jogador. "Vi uma coisa ontem na internet, de que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo", declarou o chefe do Executivo.

Com Neymar perto do retorno, a preocupação da seleção passa a ser Raphinha, que deixou o duelo com o Haiti ainda no primeiro tempo. De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), o atacante "sentiu dores no músculo posterior da coxa direita", "iniciou o tratamento e será reavaliado".

Ao sacar Raphinha, Ancelotti promoveu a entrada de Rayan, que, aos 19 anos, 10 meses e 10 dias, tornou-se o mais jovem atleta da seleção em uma Copa do Mundo desde 1970. Isso não significa, porém, que o garoto será o escolhido caso o dono da posição não tenha condições de enfrentar a Escócia. Também se candidatam à vaga Luiz Henrique, Martinelli e Endrick.